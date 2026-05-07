Развръзката в Лига Европа и Лигата на конференциите

След спиращи дъха мачове финалистите в Шампионската лига вече са ясни!

Следва да разберем кои отбори ще спорят за трофея както в Лига Европа, така и в Лигата на конференциите.

Очаква ни поредната невероятна европейска вечер, а два от мачовете може да гледате в ефира на bTV Media Group и онлайн на VOYO.BG. Това са Астън Вила - Нотингам Форест (bTV Action) и Страсбург - Райо Валекано (RING). Всички срещи са с начален час 22:00.

Лига Европа

Астън Вила срещу Нотингам Форест

Формата на Вила рязко спадна в най-неподходящия момент. Загубата с 1:2 от Тотнъм в неделя беше трета поред във всички турнири, а в тази серия влиза и поражението в първия мач. Това контрастира сериозно с предишните девет мача в Лига Европа, които бяха победи.

Снимка: Reuters

Тимът на Унай Емери ще трябва да направи нещо, което не е постигал досега – победа във втори полуфинален мач в Европа. Все пак надежда дава перфектната домакинска форма – 6 победи от 6 мача този сезон.

От другата страна, Нотингам Форест лети високо. След успеха с 1:0 в първата среща, те разгромиха Челси с 3:1 и записаха пета поредна победа, като по този начин гледат смело към оцеляването във Висшата лига. А сега Форест има шанс и за първи европейски финал от 1980 г., когато спечели Шампионската лига срещу Хамбургер.

Снимка: Reuters

Фрайбург срещу Брага

Фрайбург не впечатлява напоследък – четири мача без победа и колеблива игра в Бундеслигата. Въпреки това германците са силни у дома и могат да изравнят рекорд с 11 поредни победи в Лига Европа на свой терен. Дали обаче съдбата ще бъде на тяхна страна и ще им помогне да играят за първи път на финал в евротурнир.

Снимка: Reuters

Брага идва с аванс, но историята не е на тяхна страна – последните три португалски отбора, спечелили първия мач в тази фаза, отпадат. Все пак формата им е стабилна – само една загуба в последните девет срещи. Все пак Брага ще иска да достигне до финала във втория по сила европейски клубен турнир.

Лигата на конференциите

Кристъл Палас срещу Шахтьор Донецк

С преднина от 3:1, Палас изглежда близо до финал, но тежката загуба с 0:3 от Борнемут напомни, че нищо не е решено. Лондончани са стабилни у дома – пет мача без загуба в Европа и серия от сухи мрежи. Именно защитата е ключът към успехите им на „Селхърст Парк“.

Снимка: Reuters

Шахтьор обаче няма какво да губи. Победата с 2:1 над Динамо Киев даде импулс, но задачата изглежда почти невъзможна. Украинците никога не са обръщали елиминация след загуба с два гола в първия мач.

Страсбург срещу Райо Валекано

Само преди няколко седмици сезонът на Страсбург изглеждаше обещаващ, но серия от четири загуби в пет мача срина амбициите им. Поражението с 0:1 в първия мач допълнително усложнява задачата. Все пак домакинската форма в турнира дава надежда – без загуба и дори направиха обрат срещу Майнц в по-ранна фаза на турнира.

Снимка: Reuters

Райо има крехък аванс, но вече знае колко опасни могат да бъдат подобни ситуации. Въпреки това испанците са стабилни напоследък и пристигат в добра форма след победа над Хетафе.