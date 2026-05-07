Бургас се превърна в истинска столица на световното колоездене, след като привлече огромна публика за официалното представяне на отборите, участващи в 109-ото издание на Джиро д’Италия.

Събитието се проведе в Летния театър, който макар и символично „летен“, беше посрещнат от хладен вятър и напрегната, но тържествена атмосфера, пише Gazzeta dello Sport.

Състезанието стартира на 8 май 2026 г. с първия етап от над 160 километра – от Несебър до Бургас, поставяйки България в центъра на международното внимание. Това е втори пореден случай, в който Джирото излиза извън Италия, след като през 2025 г. стартира в Албания.

Вингегор – най-голямата звезда на вечерта

Сред всички 23 отбора най-силни аплодисменти получи датчанинът Йонас Вингегор от Team Visma | Lease a Bike. Двукратният победител в "Тур дьо Франс" (2022 и 2023 г.) и шампион във Вуелтата (2025) беше представен последен, но привлече най-голямото внимание.

„Тук съм, за да спечеля“, заяви Вингегор от сцената, подчертавайки амбицията си да добави и Джирото към своята колекция от големи обиколки. За него това е дебютно участие в състезанието, което отдавна е цел в кариерата му.

Въпреки увереността му, датчанинът призна, че конкуренцията е силна, като посочи отбори като UAE Team Emirates и Red Bull като сериозни претенденти за победата.

Голяма сцена и силно послание за България

Церемонията не беше само спортно събитие, а и културно представяне на България пред света. Местни и държавни представители подчертаха значението на домакинството за туризма, икономиката и международния имидж на страната, пишат още в Италия.

Бургас показа силна подкрепа към събитието – залата беше изпълнена, а публиката реагира бурно на всяко появяване на отборите. Вечерта беше допълнена с музикални и фолклорни изпълнения, които съчетаха местна традиция и глобален спортен мащаб.

Финал с италиански дух

В края на вечерта, както повелява традицията на Джирото, сцената беше озвучена с „Sarà perché ti amo“ на Ricchi e Poveri – символичен финал, който обедини италианската култура със световното колоездачно събитие.

С това Бургас даде официален старт на едно от най-престижните състезания в колоезденето, изпълнено с очаквания, емоции и силна конкуренция.