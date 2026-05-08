bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Лига на Конференциите

Англичани и испанци ще спорят за трофея в Лигата на конференциите

В полуфиналните реванши нямаше изненада

Англичани и испанци ще спорят за трофея в Лигата на конференциите

Кристъл Палас продължава да пише история под ръководството на напускащия след края на сезона Оливер Гласнер!

"Орлите" се класираха за финала в Лигата на конференциите, след като победиха Шахтьор Донецк с 2:1 у дома за общ резултат от 5:2 в полуфиналите.

В първия си финал в турнир на Стария континент Палас ще се изправи срещу приятната изненада Райо Валекано. Испанците се наложиха с 1:0 над Страсбург и като гости.

Спорът за трофея е насрочен за 27 май и ще се проведе в Лайпциг (Германия).

Историческа вечер

На Селхърст Парк в Лондон, Палас поведе в 25' след автогол на Педро Енрике, но Егиналдо изравни в 34'. Англичаните пречупиха съперника в 52' чрез Исмаила Сар.

Така в края на месеца Палас излиза за едва трети престижен трофей в 120-годишната си история. Предишните два - ФА Къп и Къмюнити Шийлд, бяха завоювани през миналата година.

Победителят в Лига Европа от 2009 г. (тогава Купата на УЕФА) Шахтьор пък остава с утехата, че оглавява класирането в украинското първенство и е на път да си осигури европейско участие и през следващата кампания.

"Пчеличките" отново минаха през Страсбург

В другия полуфинален реванш тази вечер Райо Валекано излъга Страсбург с 1:0 насред Франция.

Героят за "пчеличките" се казва Алешандре Алемао, който беше точен в 42'. В самия край на двубоя вратарят на гостите Майк Пендерс спаси дузпа, изпълнена от Хулио Енсисо.

Така Страсбург допусна пето поражение в последните си 6 срещи във всички турнири, докато Райо няма загуба в серия от 5, включващи 4 успеха и равенство.

Тагове:

финал шахтьор страсбург райо валекано кристъл палас лигата на конференциите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта
Роберто Карлош в София: Стоичков беше един от моите идоли (ВИДЕО)

Роберто Карлош в София: Стоичков беше един от моите идоли (ВИДЕО)
Левски обяви как ще празнува титла №27

Левски обяви как ще празнува титла №27
Роналдо и Меси загубиха милиони последователи в Instagram за един ден!

Роналдо и Меси загубиха милиони последователи в Instagram за един ден!
Шок за България: Филип Кръстев скъса ахилес и е аут до края на годината

Шок за България: Филип Кръстев скъса ахилес и е аут до края на годината

Последни новини

44 години по-късно: Астън Вила отново е на европейски финал

44 години по-късно: Астън Вила отново е на европейски финал
Левски обяви как ще празнува титла №27

Левски обяви как ще празнува титла №27
КОЕ е най-доброто отиграване в Лига Европа и Лигата на Конференциите този сезон?

КОЕ е най-доброто отиграване в Лига Европа и Лигата на Конференциите този сезон?

Байерн скочи на съдията, спасява го странно правило

Байерн скочи на съдията, спасява го странно правило
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV