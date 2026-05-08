Англичани и испанци ще спорят за трофея в Лигата на конференциите

Кристъл Палас продължава да пише история под ръководството на напускащия след края на сезона Оливер Гласнер!

"Орлите" се класираха за финала в Лигата на конференциите, след като победиха Шахтьор Донецк с 2:1 у дома за общ резултат от 5:2 в полуфиналите.

В първия си финал в турнир на Стария континент Палас ще се изправи срещу приятната изненада Райо Валекано. Испанците се наложиха с 1:0 над Страсбург и като гости.

Спорът за трофея е насрочен за 27 май и ще се проведе в Лайпциг (Германия).

Историческа вечер

На Селхърст Парк в Лондон, Палас поведе в 25' след автогол на Педро Енрике, но Егиналдо изравни в 34'. Англичаните пречупиха съперника в 52' чрез Исмаила Сар.

Така в края на месеца Палас излиза за едва трети престижен трофей в 120-годишната си история. Предишните два - ФА Къп и Къмюнити Шийлд, бяха завоювани през миналата година.

Победителят в Лига Европа от 2009 г. (тогава Купата на УЕФА) Шахтьор пък остава с утехата, че оглавява класирането в украинското първенство и е на път да си осигури европейско участие и през следващата кампания.

"Пчеличките" отново минаха през Страсбург

В другия полуфинален реванш тази вечер Райо Валекано излъга Страсбург с 1:0 насред Франция.

Героят за "пчеличките" се казва Алешандре Алемао, който беше точен в 42'. В самия край на двубоя вратарят на гостите Майк Пендерс спаси дузпа, изпълнена от Хулио Енсисо.

Така Страсбург допусна пето поражение в последните си 6 срещи във всички турнири, докато Райо няма загуба в серия от 5, включващи 4 успеха и равенство.