Палас спря серията на Райо и ликува в Лигата на конференциите

Дебютантът Кристъл Палас триумфира в Лигата на конференциите! "Орлите" спечелиха първия си европейски трофей, след като победиха с 1:0 Райо Валекано в Лайпциг.

Единственото попадение на Ред Бул Арена отбеляза Жан-Филип Матета, който беше точен в 51'.

По този начин Палас спря серията на "пчеличките" от 9 мача без поражение и им попречи да станат първите испански носители на купата, след като преди година Бетис беше разгромен - 1:4 от Челси.

Така испанските отбори допуснаха едва втора загуба в последните 7 европейски финала, играни на неутрален терен в Германия.

Съставите

Кристъл Палас: 1. Дийн Хендерсън (К), 2. Даниел Муньос, 3. Тайрик Мичъл, 5. Максенс Лакроа, 7. Исмаила Сар, 10. Йереми Пино, 14. Жан-Филип Матета, 18. Дайчи Камада, 20. Адам Уортън, 23. Джейди Канво, 34. Шади Риад

Райо Валекано: 13. Аугусто Батая, 2. Андрей Рациу, 3. Пеп Чавария, 6. Пате Сис, 7. Иси Паласон, 9. Алемао, 17. Унай Лопес, 18. Алваро Гарсия, 19. Хорхе де Фрутос, 23. Оскар Валентин (К), 24. Флориан Лежюн

Статистики за двубоя от Лига на конференциите между Кристъл Палас и Райо Валекано