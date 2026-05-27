Палас спря серията на Райо и ликува в Лигата на конференциите

Дебютантът Кристъл Палас триумфира в Лигата на конференциите! "Орлите" спечелиха първия си европейски трофей, след като победиха с 1:0 Райо Валекано в Лайпциг.
Единственото попадение на Ред Бул Арена отбеляза Жан-Филип Матета, който беше точен в 51'.
По този начин Палас спря серията на "пчеличките" от 9 мача без поражение и им попречи да станат първите испански носители на купата, след като преди година Бетис беше разгромен - 1:4 от Челси.
Така испанските отбори допуснаха едва втора загуба в последните 7 европейски финала, играни на неутрален терен в Германия.
Съставите
Кристъл Палас: 1. Дийн Хендерсън (К), 2. Даниел Муньос, 3. Тайрик Мичъл, 5. Максенс Лакроа, 7. Исмаила Сар, 10. Йереми Пино, 14. Жан-Филип Матета, 18. Дайчи Камада, 20. Адам Уортън, 23. Джейди Канво, 34. Шади Риад
Райо Валекано: 13. Аугусто Батая, 2. Андрей Рациу, 3. Пеп Чавария, 6. Пате Сис, 7. Иси Паласон, 9. Алемао, 17. Унай Лопес, 18. Алваро Гарсия, 19. Хорхе де Фрутос, 23. Оскар Валентин (К), 24. Флориан Лежюн
Статистики за двубоя от Лига на конференциите между Кристъл Палас и Райо Валекано
46%
Притежание на топката
54%
Стадион:
Red Bull Arena
Състави
Срещата по минути
Алфонсо Еспино получи жълт картон
90+2′
Нобел Менди получи жълт картон
85′
82′
Жълт картон за Чади Риад
80′
Еван Гесан влезе на мястото на Йереми Сантос
И. Ахомах Чакур влезе на мястото на Иси Палазон
77′
76′
Jørgen Strand Larsen влезе на мястото на Жан-Филип Матета
74′
Жълт картон за Йереми Сантос
Алфонсо Еспино е сменен от Алваро Гарсия
70′
Серхио Камело влезе на мястото на Хорхе де Фрутос
70′
Нобел Менди влезе на мястото на Óscar Valentín
63′
Педро Диас влезе на мястото на Unai lópez
62′
Жълт картон за Алваро Гарсия
62′
51′
ГООООЛ! Жан-Филип Матета беше точен за отбора си
Unai lópez получи жълт картон
48′
41′
Адам Уортън получи жълт картон
Иси Палазон получи жълт картон
23′
Пате Сис получи жълт картон
20′