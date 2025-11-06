Димитър Митов записа суха мрежа в Европа

Националът Димитър Митов записа суха мрежа в евротурнирите. Вратарят на Абърдийн запази такава при 0:0 с АЕК Ларнака в третия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите.

Българският страж спаси удар на Джордже Иванович в 31'. Десет минути по-късно дясната греда помогна на Митов при шут от дистанция Хрвойе Миличевич.

В 82' националът спря и Миливоевич. Така "червените" спечелиха първата си точка в третия по сила евротурнир. С нея Абърдийн заема 32-рото място във временното класиране.

АЕК е сред лидерите - четвърти със 7 точки.

В четвъртия кръг Митов и компания приемат арменския Ноа.

Останалите ранни мачове в Лигата на конференциите

АЕК Атина - Шамрок Роувърс 1:1

КуПС - Слован Братислава 3:1

Майнц - Фиорентина 2:1

Ноа - Сигма Оломуц 1:2

Самсунспор - Хамрун 3:0

Спарта Прага - Ракув 0:0

Целие - Легия Варшава 2:1

Шахтьор Донецк - Брейдаблик 2:0

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK