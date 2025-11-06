bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Лига на Конференциите

Димитър Митов записа суха мрежа в Европа

Абърдийн направи 0:0 с кипърци

Димитър Митов записа суха мрежа в Европа
Getty Images

Националът Димитър Митов записа суха мрежа в евротурнирите. Вратарят на Абърдийн запази такава при 0:0 с АЕК Ларнака в третия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите.

Българският страж спаси удар на Джордже Иванович в 31'. Десет минути по-късно дясната греда помогна на Митов при шут от дистанция Хрвойе Миличевич.

В 82' националът спря и Миливоевич. Така "червените" спечелиха първата си точка в третия по сила евротурнир. С нея Абърдийн заема 32-рото място във временното класиране.

АЕК е сред лидерите - четвърти със 7 точки.

В четвъртия кръг Митов и компания приемат арменския Ноа.

Останалите ранни мачове в Лигата на конференциите

АЕК Атина - Шамрок Роувърс 1:1
КуПС - Слован Братислава 3:1
Майнц - Фиорентина 2:1
Ноа - Сигма Оломуц 1:2
Самсунспор - Хамрун 3:0
Спарта Прага - Ракув 0:0
Целие - Легия Варшава 2:1
Шахтьор Донецк - Брейдаблик 2:0

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

кипър вратар национал аек ларнака димитър митов абърдийн лигата на конференциите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Хулиганът бил на дербито с жена си и децата

Хулиганът бил на дербито с жена си и децата
Кристиано Роналдо: Не си броя колите, около 40 са (СНИМКИ)

Кристиано Роналдо: Не си броя колите, около 40 са (СНИМКИ)
Вижте какво направи Весела Лечева в централата на МОК

Вижте какво направи Весела Лечева в централата на МОК
Боксьор опита да отхапе носа на шофьор на такси (ВИДЕО 18+)

Боксьор опита да отхапе носа на шофьор на такси (ВИДЕО 18+)
Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)

Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)

Последни новини

Българинът, към когото гледа целият свят (ВИДЕО)

Българинът, към когото гледа целият свят (ВИДЕО)
Българин стана световен шампион в Абу Даби

Българин стана световен шампион в Абу Даби
Боксьор опита да отхапе носа на шофьор на такси (ВИДЕО 18+)

Боксьор опита да отхапе носа на шофьор на такси (ВИДЕО 18+)
Хулиганът бил на дербито с жена си и децата

Хулиганът бил на дербито с жена си и децата
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV