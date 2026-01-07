Весела Лечева: Работим в много трудна обстановка

България към момента разполага с 19 квоти за предстоящите зимни олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. Броят на родните състезатели обаче може да нарасне, тъй като предстоят още квалификационни стартове.

Очакванията са страната ни да спечели още една или две квоти в сноуборда. Това заяви в интервю за БНР Весела Лечева, която ще бъде ръководител на българската делегация на Игрите през февруари.

Снимка: БГНЕС

„Към момента българската делегация включва 19 състезатели. Възможно е да имаме още един или двама, тъй като има предстоящи квалификации. По спортове квотите към този момент са разпределени ясно – България ще участва с пълни отбори в биатлона – четири мъже и четири жени. В сноуборда сигурните квоти за момента са три – на Тервел и Малена Замфирови, и Радослав Янков. Във фигурното пързаляне страната ни ще бъде представена от Александра Фейгин. В алпийските ски имаме две квоти при мъжете – за Алберт Попов и Калин Златков, както и Алина Цурбриген при жените. В ски-бягането имаме трима представители – Марио Матиканов, Даниел Пешков, Калина Недялкова, а в ски-скока – Владимир Зографски”, уточни Лечева.

Приема в личния си офис

Подготовката протича при усложнени обстоятелства заради ситуацията в Българския олимпийски комитет.

Снимка: vesselaletcheva.com

„Работим в много трудна обстановка. Комуникацията е изключително затруднена. В момента сме в моя личен офис, а не в офиса на БОК, което създава сериозни проблеми“, обясни олимпийската вицешампионка по спортна стрелба.

Въпреки трудностите и ограничения състав, благодарение на постоянния контакт с Организационния комитет на Милано/Кортина, подготовката навлиза във финалната си фаза.

„Организацията ще бъде много сложна, но ще направим така, че на всяко едно от местата да има представители на Българския олимпийски комитет. Състезателите, треньорите и специалистите трябва да имат постоянна връзка и подкрепа“, подчерта Лечева.

Делегация

Тя увери, че всички акредитации за българските участници вече са изготвени, подписани и изпратени, като остава единствено официалното утвърждаване на олимпийската делегация.

Снимка: Ладислав Цветков

„По традиция това се правеше на Общо събрание, но този път няма да можем да я спазим. Делегацията ще бъде утвърдена от Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет. Датите ще бъдат съобщени допълнително“, уточни петкратната световна шампионка.

Екипировка

Относно екипировката Весела Лечева призна, че възможностите ѝ за контрол върху процеса са били силно ограничени.

Снимка: Lap.bg

„Получих информация по електронната поща каква ще бъде екипировката, но все още не съм я виждала на живо. Надявам се в следващите дни да можем да оценим качеството и визията. За съжаление, нямахме достъп и възможност да контролираме целия процес“, каза тя и определи липсата на преходен период между старото и новото ръководство като „безотговорна“.

