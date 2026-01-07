Доживотен затвор: Ето го шофьорът-убиец от ужаса с Антъни Джошуа

Властите в Нигерия разпространиха снимка на шофьора, причинил ужасяващата катастрофа с Антъни Джошуа. При фаталния инцидент загинаха двама от най-близките приятели на боксовата суперзвезда.

47-годишният Адении Кайоде е бил зад волана на черния SUV Lexus, която дясна половина смазана до неузнаваемост при удара в спрял камион на магистрала. Треньорът по кондиционна подготовка Сина Гами и личният треньор Латиф Айоделе - и двамата на 36 години, загинаха на място. Джошуа и Кайоде по чудо се разминаха без сериозни наранявания.

36-годишният бивш световен шампион в тежка категория си е разменил местата с Латиф точно преди трагедията на печално известната Магистрала на смъртта между Лагос и родния град на родителите му Сагаму.

Бащата на три деца Кайоде се яви пред съда в Сагаму в петък. Той е обвинен в опасно шофиране, причинило смърт, безразсъдно и небрежно шофиране и липса на шофьорска книжка.

В неизвестност

Мъжът е изправен пред допълнителни обвинения за шофиране, причинило телесни повреди и имуществени щети. Кайоде е заплашен от доживотен затвор. Делото му е отложено за 20 януари.

Шофьорът на камиона е избягал от местопроизшествието и все още е в неизвестност. Той е паркирал край магистралата, за да разтовари соеви зърна.

"На подсъдимия е определена гаранция от 5 милиона найри (3480 долара) с двама поръчители. Докато не я плати, остава под стража", обясни говорителят на полицията Олусейи Бабасейи.

На косъм от смъртта

Кайоде пледира невинен и настоява, че става дума за инцидент заради отказали спирачки. "Първоначално Антъни Джошуа се е качил на предната седалка. Клиентит ми обаче го е помолил да се премести, защото боксьорът е едър мъж и е закривал страничното огледало", заяви адвокатът на обвиняемия Олалекан Абиодун.

Шофьорът, който е работил за Джошуа от 3 години, е бил подкрепен от семейството си пред съда. Синът му, 19-годишният Ифеолува Адении, изрази съболезнования на близките на жертвите.