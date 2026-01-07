bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тя създава шампиони, които България ще обича!

Мария Киркова пред bTV за Алберт Попов, Радо Янков и олимпийските игри

Тя създава шампиони, които България ще обича!

Тя е участвала на 7 световни първенства и на 4 зимни олимпийски игри път, изминат с чест и труд. Родена е на 3 януари, но е записана на 2 януари символично разминаване, сякаш намигване от съдбата.

Месец преди старта на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина за bTV говори Мария Киркова име, което завинаги остава сред най-светлите в историята на българските алпийски ски.

Треньор

Днес тя работи като треньор в клуб Юлен“ и с отдаденост и вяра тренира бъдещите ни звезди в този спорт – 14–16-годишни таланти, носещи надеждата напред. Най-голямата ѝ мечта е те да станат по-добри от нея и да останат в спорта колкото се може по-дълго време защото България има нужда от тях.

Била е в Торино (2006), Ванкувър (2010), Сочи (2014) и Пьончан (2018), а когато им разказва за тези олимпийски върхове, очите на децата светят като искри мечтаейки и те някой ден да се спуснат от своя олимпийски връх под българския флаг.

Мечта

Пожелавам си моите мечти, които имах в ските, да се сбъднат сега чрез тези деца. Така моята мечта може да стане реалност“, споделя пред bTV Киркова. Тя печели купа Надежди“ за деца през 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 година. Носител е на Купа България за девойки младша възраст през 2002 и 2003 г., както и за жени през 2003 г.

Тервел Замфиров: Без флаг ние ще сме ронини, ще се скитаме без цел и посока

Има 19 републикански титли и 103 международни победи. Била е знаменосец на българската група спортисти на Сочи 2014 чест, която говори сама за себе си.

Път

Имам много добри и амбицирани деца, но задачата пред нас не е лека. Тепърва им предстои преходът към големия спорт, а понякога сблъсъкът с реалността е жесток. Това е нашата задача. Като дете имаш едни мечти, в пубертета други, идват и проблемите. Психиката понякога страда. На нас са ни липсвали доста неща и не бих допуснала сега те да преминат през същото. Нашата задача е от малките скиори да направим големи спортисти!“, емоционална е Мария, осъзнавайки отлично цената на пътя нагоре.

Весела Лечева: Работим в много трудна обстановка

Тя и останалите треньори са пример и модел за подражание на младата вълна. Те са приятели, опора и вдъхновение там са заради децата и заради бъдещето на българските ски.

Алберт Попов

Тази вечер, една година след първата си победа за Световната купа в алпийските ски, Алберт Попов отново ще кара в Мадона ди Кампильо мястото, където на 8 януари 2025 г. той триумфира за първи път в елита и накара България да ликува.

Най-добрият ни състезател в алпийските ски изтегли на жребия номер 13 за слалома на осветление, а вторият ни по сила състезател Калин Златков, е с номер 65. Алберт е и голямата ни надежда за силно българско присъствие на олимпийските игри през февруари.

Не трябва да го натоварваме с очаквания“, категорична е бившата националка. Той вече направи това, което малцина очакваха. Ако влезе в топ 10 на олимпиадата, пак ще бъде успех. Да искаме всеки път да е сред първите трима, е доста натоварващо. Той го може. Радо Янков, Тервел и Малена също! Само да са здрави“, допълва Киркова.

Цел

Откровена е, че ако сега трябва да избира пътя си, би тръгнала по същата пътека просто нещата биха се случили по друг начин. Аз съм този човек, който съм заради ските. От една страна се чувствам все едно никога не ми се е случвало, от друга сякаш никога не съм спирала... Имах зверски инат и затова се задържах толкова дълго на пистата. Сега трябва, според мен, да се направи стратегия, особено за момичетата, с които да се работи здраво 10–15 години, много търпеливо. Става дума за структура, която да е работеща“, завършва Киркова с вяра, опит и отговорност към бъдещето на българския спорт.

България деца история ски мария киркова алберт попов треньор бъдеще олимпийски игри радослав янков знаменосец алпийски дисциплини тервел замфиров МиланоКортина Малена Замфирова

