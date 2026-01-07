Тя създава шампиони, които България ще обича!

Тя е участвала на 7 световни първенства и на 4 зимни олимпийски игри – път, изминат с чест и труд. Родена е на 3 януари, но е записана на 2 януари – символично разминаване, сякаш намигване от съдбата.

Месец преди старта на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина за bTV говори Мария Киркова – име, което завинаги остава сред най-светлите в историята на българските алпийски ски.

Треньор

Днес тя работи като треньор в клуб „Юлен“ и с отдаденост и вяра тренира бъдещите ни звезди в този спорт – 14–16-годишни таланти, носещи надеждата напред. Най-голямата ѝ мечта е те да станат по-добри от нея и да останат в спорта колкото се може по-дълго време – защото България има нужда от тях.

Била е в Торино (2006), Ванкувър (2010), Сочи (2014) и Пьончан (2018), а когато им разказва за тези олимпийски върхове, очите на децата светят като искри – мечтаейки и те някой ден да се спуснат от своя олимпийски връх под българския флаг.

Мечта

„Пожелавам си моите мечти, които имах в ските, да се сбъднат сега чрез тези деца. Така моята мечта може да стане реалност“, споделя пред bTV Киркова. Тя печели купа „Надежди“ за деца през 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 година. Носител е на Купа България за девойки младша възраст през 2002 и 2003 г., както и за жени през 2003 г.

Има 19 републикански титли и 103 международни победи. Била е знаменосец на българската група спортисти на Сочи 2014 – чест, която говори сама за себе си.

Път

„Имам много добри и амбицирани деца, но задачата пред нас не е лека. Тепърва им предстои преходът към големия спорт, а понякога сблъсъкът с реалността е жесток. Това е нашата задача. Като дете имаш едни мечти, в пубертета – други, идват и проблемите. Психиката понякога страда. На нас са ни липсвали доста неща и не бих допуснала сега те да преминат през същото. Нашата задача е от малките скиори да направим големи спортисти!“, емоционална е Мария, осъзнавайки отлично цената на пътя нагоре.

Тя и останалите треньори са пример и модел за подражание на младата вълна. Те са приятели, опора и вдъхновение – там са заради децата и заради бъдещето на българските ски.

Алберт Попов

Тази вечер, една година след първата си победа за Световната купа в алпийските ски, Алберт Попов отново ще кара в Мадона ди Кампильо – мястото, където на 8 януари 2025 г. той триумфира за първи път в елита и накара България да ликува.

Снимка: https://www.instagram.com

Най-добрият ни състезател в алпийските ски изтегли на жребия номер 13 за слалома на осветление, а вторият ни по сила състезател – Калин Златков, е с номер 65. Алберт е и голямата ни надежда за силно българско присъствие на олимпийските игри през февруари.

„Не трябва да го натоварваме с очаквания“, категорична е бившата националка. „Той вече направи това, което малцина очакваха. Ако влезе в топ 10 на олимпиадата, пак ще бъде успех. Да искаме всеки път да е сред първите трима, е доста натоварващо. Той го може. Радо Янков, Тервел и Малена – също! Само да са здрави“, допълва Киркова.

Цел

Откровена е, че ако сега трябва да избира пътя си, би тръгнала по същата пътека – просто нещата биха се случили по друг начин. „Аз съм този човек, който съм – заради ските. От една страна се чувствам все едно никога не ми се е случвало, от друга – сякаш никога не съм спирала... Имах зверски инат и затова се задържах толкова дълго на пистата. Сега трябва, според мен, да се направи стратегия, особено за момичетата, с които да се работи здраво 10–15 години, много търпеливо. Става дума за структура, която да е работеща“, завършва Киркова – с вяра, опит и отговорност към бъдещето на българския спорт.

Снимки: facebook.com/mski96

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK