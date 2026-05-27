Финалът на Лигата на Конференциите: Кой ще победи? (АНКЕТА)

Денят на финала!

Напрежението се усеща в Лайпциг часове преди първия съдийски сигнал на финала на Лигата на конференциите между английския Кристъл Палас и испанския Райо Валекано!

Кристъл Палас и Райо Валекано може да не са от традиционните участници на голямата европейска сцена в последните години, но имат своите стимули да играят на най-високо ниво днес.

Залогът

Това е и единственият шанс на лондончани през следващия сезон отново да играят в Европа, след като във Висшата лига завършиха на 15-о място.

Историята пък дава поводи за оптимизъм на Райо Валекано. Испанските клубове са спечелили 5 от последните си 6 големи европейски финала, играни на неутрален терен в Германия, а по този начин тимът ще "отсрами" страната си, след като традиционните участници в международните клубни турнири Реал Мадрид, Барселона и Атлетико Мадрид не намериха място във финала.

