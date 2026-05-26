Лудост преди финала: Масов бой в Лайпциг (ВИДЕО)

Грозни сцени преди финала на Лигата на конференциите в Лайпциг. Фенове на Райо Валекано и Кристъл Палас влязоха в свиреп сблъсък на метри от екипа на bTV.

Наложи се намеса на полицията, която буквално окупира района на схватката. Районът остана осеян със счупени бутилки.

Не е ясно дали има сериозно пострадали при масовия бой. Със сигурност предстои мерките да бъдат затегнати още повече.

На трибуните в Лайпциг ще има по около 11 000 привърженици на двата тима. Сцена на сблъсъка е "Ред Бул Арена" - най-модерният стадион в Източна Германия.

Кристъл Палас се превърна в първия дебютант, достигнал до финал в европейски клубен турнир от 2001 г. Трофеят пък е единственият шанс на лондончани през следващия сезон отново да играят в Европа, след като във Висшата лига завършиха на 15-о място.

От другата страна стои Райо Валекано, който е в серия от 9 мача без загуба. Той може да стане първият испански клуб, печелил Лигата на конференциите. Миналата година Бетис загуби катастрофално на финала от Челси с 1:4.

Историята също дава поводи за оптимизъм на Райо Валекано. Испанските клубове са спечелили 5 от последните си 6 големи европейски финала, играни на неутрален терен в Германия.

Дали сега Германия отново ще бъде на късмет за испански отбор или Кристъл Палас ще развали прокобата?