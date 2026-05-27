Баскетбол

Шампионската вечеря: Кого прегърна Везенков на празненството на Олимпиакос?

Баскетболисти, треньори и ръководство се изтупаха след успеха в Евролигата

В неделя, 24 май, баскетболният Олимпиакос, с Александър Везенков в състава, спечели най-престижния европейски клубен турнир - Евролигата. 

Триумфът дойде след драматична победа над Реал Мадрид във финала, а празненствата след това бяха шумни и многобройни

И точно когато всичко утихна, настъпи време за... официално парти. 

Вечерята

Щастливото ръководство на Олимпиакос събра главните герои от триумфа в известен ресторант в градчето Вула, близо до Атина. 

Всички баскетболисти се отзоваха на поканата, а сред тях беше и родният национал. 

Той пристигна сам, облечен в бяла тениска и бяло яке. Акцент бяха цветните му маратонки. 

Наскоро Везенков приключи връзката си със сребърната медалистка от европейското първенство по водна топка с тима на Гърция - Никол Елефтeриаду, така че присъства без половинка на събитието, но пък в прегръдките му попадна нещо изключително ценно - мечтаният трофей. 

От снимките в социалните мрежи се вижда, че празненството е на ниво, а Везенков поведе бурните танци

За страхотната атмосфера свидетелстват и кадрите, на които се вижда как MVP на финалите Еван Фурние скача в басейна по бельо. 

 
 
 
Страхотният сезон

Везенков е сред най-заслужилите да празнуват след успеха! Той бе на ниво през целия сезон, като стана Най-полезен баскетболист за редовния сезон. 

Статуетката попадна в ръцете му заедно с приза за играч с най-много точки средно на мач преди финалната фаза на Евролигата. 

Българинът е и 

С успеха и страхотното си представяне през сезона Везенков напълно оправда мястото си сред най-скъпоплатените баскетболисти на Стария континент. 

През лятото на 2024 г. той прекрати престоя си в НБА, за да се завърне в Олимпиакос с рекорден 5-годишен договор на обща стойност 18.5 млн. евро.

