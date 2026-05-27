Богиня под Айфеловата кула: Наоми Осака отново спира дъха!

Малко са тенисистките в световен мащаб, за чието появяване на корта цял свят притаява дъх! Сред тях е бившата номер 1 в света Наоми Осака.

Японката, която е носителка на 4 титли от Големия шлем и този път не разочарова!

На "Ролан Гарос" тя се появи като... Айфелова кула! А след това се превърна в богиня!

Екип или тоалет

Осака приема много сериозно ролята на дрехите за мачовете си! И не говорим само за удобство, което да подпомага силната ѝ игра.

Наоми Осака обича модата и го показва във всеки един момент, а какъв по-добър от първия ѝ мач на червения корт в града на модата и любовта?!

За срещата с германката Лаура Зигемунд, в която победи с 6:3, 7:6(3), тя се появи с дълга черна пола от тюл и елек. Под нея пък бе официалният ѝ екип в златно!

Още с първите крачки на корта Осака накара всички да затаят дъх заради нестандартната ѝ визия, която е комплимент към домакините.

Всъщност полата и елека са дело на дизайнера Кевин Жерминие, който е използвал повторно нейни екипи. Блестящата рокля на "Найк" е вдъхновена от светлините на Айфеловата кула, които озаряват Париж и привличат милиони туристи.

Обяснението

"Честно казано се вълнувам от висша мода и много взимам от нея. Забавно е да се чувствам така! Като Айфеловата кула... със светлините, които блестят вечер", коментира Осака пред медиите.

Не за първи път тя впечатлява с визия за мачовете от турнир от Големия шлем.

В началото на годината тя се появи за Откритото първенство на Австралия със синя блуза, бели широки панталони, шапка с дълъг воал и чадър. Тогава тоалетът ѝ бе вдъхновен от медузите и бе създаден от Робърт Уън и екип на марката, която я облича от години за официалните ѝ мачове.

Осака привлича все повече внимание върху себе си и извън корта, като преди няколко седмици бе сред поканените на Мет гала, където представи тоалет от две части, свързан с човешката анатомия.