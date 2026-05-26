Една легенда на 80: "Нешка няма грешка" предизвиква у мен насмешка

Емблемата Нешка Робева празнува 80-годишен юбилей. Със своята упоритост и креативност тя поставя началото на най-силната ера в българската художествена гимнастика.

Започва пътя си като състезател и печели 4 сребърни и 5 бронзови медала от световни първенства. Виртуозността ѝ на килима се пренася и в треньорската професия. А статистиката е красноречива - 294 медала за България.

"Ако имате предвид какво се е случвало на килима... Тези сметки ги правят други хора. Това са медали, хиляди часове, прекарани в залите. И съответно радост за нашия народ. Но не можем да се връщаме назад. Миналото е минало. Тези, които идват след нас, те да разглеждат нашето минало, да вадят своите заключения и да променят", е заръката на Робева.

Най-голямата награда

"Току-що ми се обади Лили Игнатова и когато тя ми каза "Благодаря ви за всичко, което сте направили за мен" - ето това се отличава от всичко останало. Не е само Лили - вчера ми се обаждаха от Италия, Хърватия, Словения. Това е най-голямата ми награда."

Легендата споделя и кой е принципът, водил я в професионалния път. "Когато ти се довери нещо - както на мен ми се доверяваха таланти, да ги изведеш по най-добрия начин. И другото - да бъда справедлива, справедлива..."

Тя коментира и прочутата фраза, превърнала се в нарицателно. "Нешка няма грешка" предизвиква у мен насмешка".

Креативна, упорита, успешна

Световната шампионка Мария Петрова също се върна към спомените като състезател на Робева. "Креативна, упорита, успешна. Тя ми даде като възможност да порасна като човек, да се изградя като личност. Помогна ми чрез моите усилия да стъпя на такова стъпало, което да ми даде голям отскок след това."

"Желая й здраве и още много години да бъде с нас в художествената гимнастика, да сме заедно, да можем да черпим от нейния опит и талант."