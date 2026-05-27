Исторически финал за Кристъл Палас и Райо Валекано. Кой ще победи?

Най-малкият брат от семейството на клубните турнири на УЕФА - Лигата на конференциите, отвори възможност за европейска слава и на по-скромните отбори.

Кристъл Палас и Райо Валекано се възползваха!

Те се изправят един срещу друг в битка за трофея, а сцената е "Ред Бул Арена" в Лайпциг - най-модерният стадион в Източна Германия, а вие ще може да гледате срещата пряко по bTV Action и на онлайн платформата VOYO.BG днес, 27 май, от 21:00 ч., когато започва нашето студио студио с интересни гости и ексклузивни включвания от мястото на събитието!

Единствен шанс за Европа

Кристъл Палас вече записа името си в историята през този сезон, след като се превърна в първия дебютант, достигнал до финал в европейски клубен турнир от 2001 г. Мениджърът Оливър Гласнер, за когото това ще бъде последен мач начело на тима, знае как се печели злато в Европа.

Австриецът изведе Айнтрахт Франкфурт до трофея в Лига Европа през сезон 2021/22, като по пътя си елиминира Барселона, а на финала победи сензацията Рейнджърс.

Това е и единственият шанс на лондончани през следващия сезон отново да играят в Европа, след като във Висшата лига завършиха на 15-о място.

Въпреки това кампанията им трудно може да бъде определена като неуспешна - в Лигата на конференциите тимът има само една загуба в последните си 10 мача. Освен това Палас постигна 8 победи в основната фаза, което е прецедент за отбор, който е дебютант в европейски турнир.

Испанска мечта

От другата страна стои Райо Валекано, чиято форма е доста по-добра отколкото тази на Кристъл Палас. Победата с 2:1 над Депортиво Алавес през уикенда удължи серията на мадридчани на 9 мача без загуба.

В тази впечатляваща поредица влизат и двата полуфинални мача срещу Страсбург, който класираха Райо на финала. Испанците са на крачка от това да станат първия испански клуб, печелил Лигата на конференциите, след като миналата година Бетис загуби катастрофално на финала от Челси с 1:4.

Историята също дава поводи за оптимизъм на Райо Валекано. Испанските клубове са спечелили 5 от последните си 6 големи европейски финала, играни на неутрален терен в Германия.

Дали сега Германия отново ще бъде на късмет за испански отбор или Кристъл Палас ще развали прокобата?

Гледайте финала в Лигата на конференциите тази вечер от 22:00 пряко по bTV Action или на онлайн платформата VOYO.BG. Специалното ни студио започва час по-рано.