Майсторство при дузпите класира ЦСКА 1948 напред в Лигата на конференциите

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След над 210 минути без гол срещу Спартак Търнава във втория квалификационен кръг
Отборът на ЦСКА 1948 се класира драматично за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите! Тимът на Александър Александров елиминира Спартак Търнава с дузпи.
След нулевото равенство в Словакия преди седмица, тази вечер двата тима направиха 0:0 в редовното време и продълженията на Националния стадион.
Спорът се реши с дузпи, при които ЦСКА 1948 се наложи с 5:3. Играчите на родния вицешампион бяха безупречни от бялата точка, а в герой се превърна вратарят Петър Маринов, който отрази изпълнението на Марин Лаушич.
За българския тим не сбъркаха капитанът Лаша Двали, Елиаш Франко, Ектор Куеяр, Фредерик и Атанас Илиев, докато за Спартак реализираха Хилъри Гонг, Кристиан Кощърна и Давид Буковски.
В следващата фаза ЦСКА 1948 очаква победителя от двойката Панатинайкос (Гърция) - Пакш (Унгария).
ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 3. Двали, 22. Гашевич, 20. Собреро, 8. Земземи, 33. Куеляр, 11. Русев, 30. Мейер, 9. Диало
Спартак: 72. Вантруба, 24. Кощърна, 52. Сабо, 13. Уйлаки, 29. Милкович, 91. Лаошич, 5. Бегала, 19. Кудличка, 30. Коркели, 20. Трело, 14. ВилдебурИзберете BTVsport.bg като любим източник в Google