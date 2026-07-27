Лига на Конференциите Публикувано в Георги Попвасилев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Германците в ЦСКА 1948: Не виждаме разлика със Спартак Търнава (ВИДЕО) Реваншът от квалификациите за Лигата на конференциите е утре и може да го гледате пряко по bTV

Със самочувствие и увереност подхождат към реванша срещу Спартак Търнава от втория квалифкационен кръг на Лигата на конференциите.

Първия мач преди седмица завърши 0:0, а утре, 28 юли, предстои срещата на националния стадион "Васил Левски". Мачът е от 20:30 ч., като коментарното ни студио започва в 20:00 ч. пряко по bTV и на онлайн платформата ни VOYO.BG.

За настроенията в тима говорят германските футболисти Андре Хофман и Флориан Кребс.

Заслужаваме

"Искаме да спечелим този мач и да продължим в следващия кръг, защото смятаме, че го заслужихме като отбор и като клуб с представянето си през миналия сезон. Според мен те са много балансиран отбор и трябва да внимаваме да не изостанем в резултата.", категоричен е защитникът Хофман.

"Не виждам голяма разлика в двата отбора. Те са добре комплектовани и според мен шансовете за продължаване са 50/50. Но можем да подходим към този мач с голямо самочувствие, особено след представянето ни през миналия сезон", допълни Кребс.

Снимка: Lap.bg

Трети опит

За "червените" това е трети опит да играят в основната фаза на европейските клубни турнири.

През 2023 г. отборът отпадна от ФКСБ. През 2024 г. елиминира Будучност Подгорица, след което загуби от Пафос. И трите участия на ЦСКА 1948 са в Лигата на конференциите.

Отборът на Александър Александров стартира българското първенство с равенство 2:2 като гост на Спартак Варна, като през второто полувреме навакса пасив от два гола благодарение на голове от Мамаду Диало и Фредерик Масиел.

Снимка: Lap.bg

Във втория кръг ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2:1.

Не пропускайте реванша от втория квалификационен кръг на Лига Европа между ЦСКА 1948 и Спартан Търнава утре, 28 юли, пряко по bTV и на VOYO.BG от 20:00 ч.!