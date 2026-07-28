Лига на Конференциите Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: ЦСКА 1948 - Спартак Търнава (0:0) Следете с нас реванша от квалификациите в Лигата на конференциите Снимка: bTV

19' - Тимът на Александър Александров е по-активният, обаче засега без проблеми за Вантруба.

3' - Русев нахлу в наказателното поле на гостите, но потърси подаване вместо удар и сбърка.

1'- Начало на двубоя в София.

Съставите

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 3. Двали, 22. Гашевич, 20. Собреро, 8. Земземи, 33. Куеляр, 11. Русев, 30. Мейер, 9. Диало

Спартак: 72. Вантруба, 24. Кощърна, 52. Сабо, 13. Уйлаки, 29. Милкович, 91. Лаошич, 5. Бегала, 19. Кудличка, 30. Коркели, 20. Трело, 14. Вилдебур

ПРЕВЮ

ЦСКА 1948 приема Спартак Търнава в мач-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двата тима направиха 0:0 в Словакия преди седмица.

Двубоя тази вечер можете да гледате от 20:00 ч. пряко по bTV, онлайн на VOYO.BG, както и да следите на btvsport.bg. Коментатор на срещата ще бъде легендата Георги Попвасилев.