Лига на Конференциите Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Александър Александров: Издържахме, поздравявам играчите (ВИДЕО) След драматичното продължаване на ЦСКА 1948 напред в Лигата на конференциите

Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров поздрави играчите си след драматичното класиране за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите.

Вицешампионът на България елиминира словашкия Спартак Търнава с дузпи и очаква Панатинайкос (Гърция) или Пакш (Унгария) в следващата фаза на третия по сила европейски клубен турнир.

"Имаше много напрежение, издържахме не само аз, а и целият отбор, знаехме важността на мача, важното е, че продължихме, поздравявам всички играчи", започна Александров.

Няма значение кой е следващият

"Изиграхме един силен мач в Търнава и се мислехме за фаворити и може би това им попречи в мача. В дадени моменти избързвахме, но е нормално да има напрежение в такъв мач. Този отбор играе за първи път в такъв мач, сигурен съм, че в следващия мач ще изглеждаме по-добре"

"Тренирахме дузпи, да. Пепи Маринов изигра два страхотни мача в Европа, той е добър вратар"

"Няма значение кой ще е следващия съперник, който и да се падне, ще е сериозен.", коментира още треньорът на ЦСКА 1948.