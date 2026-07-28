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Андрей Романов

Александър Александров: Издържахме, поздравявам играчите (ВИДЕО)

След драматичното продължаване на ЦСКА 1948 напред в Лигата на конференциите

Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров поздрави играчите си след драматичното класиране за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите.

Вицешампионът на България елиминира словашкия Спартак Търнава с дузпи и очаква Панатинайкос (Гърция) или Пакш (Унгария) в следващата фаза на третия по сила европейски клубен турнир.

"Имаше много напрежение, издържахме не само аз, а и целият отбор, знаехме важността на мача, важното е, че продължихме, поздравявам всички играчи", започна Александров.

Майсторство при дузпите класира ЦСКА 1948 напред в Лигата на конференциите (ВИДЕО)

Няма значение кой е следващият

"Изиграхме един силен мач в Търнава и се мислехме за фаворити и може би това им попречи в мача. В дадени моменти избързвахме, но е нормално да има напрежение в такъв мач. Този отбор играе за първи път в такъв мач, сигурен съм, че в следващия мач ще изглеждаме по-добре"

"Тренирахме дузпи, да. Пепи Маринов изигра два страхотни мача в Европа, той е добър вратар"

"Няма значение кой ще е следващия съперник, който и да се падне, ще е сериозен.", коментира още треньорът на ЦСКА 1948.

ЦСКА 1948 - Спартак Търнава 0:0 след продължения, 5:3 при дузпите

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