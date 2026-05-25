2 победи, 4 ремита и загуба за шахматистките ни на европейското

Две победи, четири ремита и една загуба за българските шахматистки на старта на европейското първенство в Батуми (Грузия).

Успехи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова. Кръстева се наложи над Анахит Мурадян (Армения), докато Антова се справи с представителката на домакините Натали Асатиани.

Останалите пет българки играха с черните фигури на старта на турнира и това повлия никоя от тях да не стигне до победата.

С черните фигури

Десетата в схемата Нургюл Салимова раздели по половин точка с Ребека Хименес (Испания).

16-годишната Анджелика Ненова пък постигна същия резултат срещу Йоша Иглесиас (Франция), която е първата трансджендър шахматистка, участваща на европейско първенство.

Надя Тончева завърши реми с Ануша Субраманян (Великобритания), докато така приключи и партията на Виктория Радева с Лулу Диасамидзе (Грузия).

Единственото поражение допусна Гергана Пейчева, която отстъпи пред една от фаворитките за титлата - Май Нарва (Естония).

Вторият кръг е утре, а еврошампионатът продължава до 5 юни.