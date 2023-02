Багата загуби за четвърти път в UFC

Благой Иванов-Багата загуби с единодушно съдийско решение (27-30, 28-29, 28-29) от Марчин Тибура при завръщането си в октагона на UFC в Лас Вегас.

След първите два рунда битката бе сравнително равностойна- 38:45 "значими удари" за поляка, разменено надмощие в двете части. В третата част обаче Марчин свали Иванов и не го пусна да стане повече от 3 минути, което се оказа решаващо за крайния изход.

