Официално: Христо Илиев е най-бързият европеец

Христо Илиев официално е рекордьор на Стария континент на 60 м за младежи до 23 години.

Европейската атлетическа асоциация ратифицира резултата му от 6 секунди и 53 стотни, постигнат на Балканския шампионат в Белград през февруари.

Тепърва предстои ратификация и на впечатляващите 6,51-а, с които Илиев взе националната титла седмица по-късно.

През февруари Христо Илиев направи 3 поправки на националния рекорд за мъже, подобрявайки върховото постижение на легендарния Петър Петров, което датираше от 1978 г.

Суперталант

Христо Илиев е роден на 3 януари 2005 г. в Сливен. Първите си стъпки в леката атлетика прави под ръководството на треньора Стефан Станев. За съжаление именитият специалист си отива от този свят на 12 февруари 2023 г.

В навечерието на третата годишнина от кончината му – на 11 февруари 2026 г. – Христо сбъдва мечтата му и поставя нов национален рекорд от 6.54 сек. Легендарното постижение на Петър Петров вече е в историята след близо половинвековно царуване.

В момента Илиев тренира с една от най-добрите български треньорки в спринта – Валя Демирева. Двамата преследват още една цел – подобряване на рекорда на Петър Петров и на 100 м. Той е 10.13 сек., поставен през 1980 г.