Бойните спортове у нас обединени в инициатива (ВИДЕО)

За втора поредна година в центъра на София се проведе инициативата KIDS EXPO SOFIA 2026.

Хиляди посетители станаха свидетели на впечатляващи шампионски демонстрации на едни от най-големите имена в българския бокс и бойни спортове.

Под мотото „Не на насилието и агресията на улицата“ своята обща кауза обединиха Боксов клуб „Левски“, Българската федерация по бокс, MAX FIGHT и Лаута Арми.

Не на насилието и агресията на улицата

На специално изграден ринг шампионите показаха своите колани, умения и послания към децата – спортът е сила, дисциплина и уважение, а не агресия.

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

В демонстрациите се включиха състезателите на БК „Левски“ заедно с президента на клуба Виктор Недялков, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински, представителите на Лаута Арми, MAX FIGHT в лицето на Любен Джубрилов, както и едни от най-популярните имена в бойните спортове у нас.

"Искам да призова всички деца да влязат в залата и да спортуват, за да се избегнат агресията и насилието по улиците. Това е нашата инициатива, затова се борим, затова сме тук, да дадем собствен пример", сподели президентът на родната федерация по бокс Красимир Инински.

"Децата на първо време да се научат на дисциплина, на спорт, да не са на улицата, да влязат в залите и да се раздават. Боксът дава качества, които са огромен дефицит в днешно време - дисциплина, възпитание, да отстояваш себе си, да се преодоляват трудностите. Това е пътят."

В инициативата се включи и боксьорът Борислав Велев - Рой. "Боксът помага на това да се намали агресията, като младите и подрастващи деца като влизат в залата и тренират, те канализират енергията си в залата, а не извън нея. Всяка година се радвам, че я има възможността да организираме това нещо, което виждате зад нас и съм горд с това нещо".

На ринга бяха показани и шампионските колани на клубовете, които предизвикаха огромен интерес сред децата.

Малчуганите имаха възможност да се срещнат лично със своите спортни идоли, да научат повече за бокса и да се докоснат до ценностите, които спортът възпитава.

Боксьорите и спортните клубове се включиха и в голямата благотворителна кауза на KIDS EXPO SOFIA 2026 – събирането на средства за нова линейка за София.

Шампионите призоваха всички посетители да потърсят шестте цветни дарителски кутии, разположени на различни точки в рамките на експото, и да подкрепят инициативата „Всяка една сирена спасява“.