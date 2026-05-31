Епизод 3: Фиго, Джерард и драма до последната дузпа (ВИДЕО)

Денят, в който ПСЖ пренаписа историята

Е, ПСЖ отново е шампион на Европа. Парижани спечелиха Шампионската лига за втори пореден път и за втори път в историята си, след като победиха Арсенал във финала в Будапеща.

Но за самия финал – малко по-късно. Епизод 3 започва от началото на деня, а именно от фен фестивала на Площада на героите в центъра на града.

Фиго, Кафу и Санети

В атмосфера, изпълнена с песни, снимки и много, много бира, хиляди фенове на двата отбора се забавляваха заедно. На фестивала хората запълваха времето до финала с различни игри и атракции, които и ние не пропуснахме да изпробваме.

Една от основните атракции беше малкото футболно игрище, на което се изигра демонстративен мач между отборите на Кафу и Санети. В състава на тима на Занети се включи и Луиш Фиго, което още повече наклони везните!

Големият финал

Заредени с емоции от фен фестивала, се отправихме директно към „Пушкаш Арена“, където успяхме да срещнем още футболни легенди като Стивън Джерард, Алешандре Пато и други.

Финалът също не разочарова. ПСЖ грабна трофея по най-драматичния начин – след продължения и дузпи. Арсенал поведе още в шестата минута, но парижани постепенно наложиха своя натиск и успяха да изравнят през второто полувреме, изпращайки двубоя в продължения.

Там картината не се промени особено. Арсенал устоя на натиска на французите, а победителят трябваше да бъде решен на дузпи, а пропуски на Еберечи Езе и Габриел подариха купата на ПСЖ.

Така историята вече е пренаписана. ПСЖ защити европейската си титла и се превърна едва във втория клуб, който успява да го направи след Реал Мадрид в ерата на Шампионската лига.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Арсенал

ПСЖ
ПСЖ
1 : 1
Арсенал
Арсенал
75%
Притежание на топката
25%
12
Точни удари
5
9
Неточни удари
2
101
Опасни атаки
36
11
Нарушения
17
11
Корнери
3
0
Засади
3
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

39
2 5 51 25
87 17 8
14 10 7
29
7 8 19
41 49
3 2 6 5
1
Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Деклан Райс 41 Деклан Райс
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
арсенал финал псж санети будапеща кафу btv action епизоди Площада на героите

