Епизод 3: Фиго, Джерард и драма до последната дузпа (ВИДЕО)

Е, ПСЖ отново е шампион на Европа. Парижани спечелиха Шампионската лига за втори пореден път и за втори път в историята си, след като победиха Арсенал във финала в Будапеща.

Но за самия финал – малко по-късно. Епизод 3 започва от началото на деня, а именно от фен фестивала на Площада на героите в центъра на града.

Фиго, Кафу и Санети

В атмосфера, изпълнена с песни, снимки и много, много бира, хиляди фенове на двата отбора се забавляваха заедно. На фестивала хората запълваха времето до финала с различни игри и атракции, които и ние не пропуснахме да изпробваме.

Една от основните атракции беше малкото футболно игрище, на което се изигра демонстративен мач между отборите на Кафу и Санети. В състава на тима на Занети се включи и Луиш Фиго, което още повече наклони везните!

Големият финал

Заредени с емоции от фен фестивала, се отправихме директно към „Пушкаш Арена“, където успяхме да срещнем още футболни легенди като Стивън Джерард, Алешандре Пато и други.

Финалът също не разочарова. ПСЖ грабна трофея по най-драматичния начин – след продължения и дузпи. Арсенал поведе още в шестата минута, но парижани постепенно наложиха своя натиск и успяха да изравнят през второто полувреме, изпращайки двубоя в продължения.

Там картината не се промени особено. Арсенал устоя на натиска на французите, а победителят трябваше да бъде решен на дузпи, а пропуски на Еберечи Езе и Габриел подариха купата на ПСЖ.

Така историята вече е пренаписана. ПСЖ защити европейската си титла и се превърна едва във втория клуб, който успява да го направи след Реал Мадрид в ерата на Шампионската лига.

ТУК ви очаква Епизод 1.

ТУК ще намерите Епизод 2.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Арсенал