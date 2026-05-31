Кирил Десподов събра футболния елит в Кресна за кауза за децата (ВИДЕО)

Кирил Десподов организира за втора поредна година благотворителен футболен турнир в родния си град Кресна, насочен към ученици и млади таланти.

Инициативата е реализирана съвместно с фондация „Слънчеви деца 2024“, а събитието събра подкрепата на представители на българския футбол.

Сред тях бяха Стилиян Петров, Георги Костадинов и Радослав Кирилов, които съдействаха в организацията и провеждането на второто издание на турнира „България, децата и футбола“.

„Дай Боже, един да се запали, един да стане футболист и да помага на националния отбор. Ще бъде супер!“, каза Кирил Десподов.

Бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров коментира: „Това, което Кирил Десподов прави, шапка му свалям. Примерите в България са малко, но има и хора, които искат да дават, независимо че са получили много. Кирил Десподов е един от тези хора.“

Победител в турнира стана отборът на училището в Кресна.

Автор: Мариета Димитрова