Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Чудо на Еверест! Обявен за мъртъв - и все пак се върна жив Дава Шерпа оцеля благодарение на няколко бисквити и топящ се лед

Един от планинските водачи в Хималаите Хилъри Дава Шерпа, който се смяташе за изчезнал и без надежди да оцелее, беше открит жив близо седмица след като е бил видян за последно.

Той е оцелял след близо седмица в неизвестност на Еверест, след като е бил смятан за загинал в един от най-опасните участъци на планината - ледника Кхумбу.

Инцидентът се случва на около 5500 метра височина, под Лагер 1, когато при спускане той пада в дълбока ледена цепнатина. Оставен сам, без възможност за първа помощ, той остава в капан близо два дни и половина в условия, които специалисти описват като почти несъвместими с живота - минусови температури и недостиг на кислород.

Оцеляването му е на ръба на невъзможното. С няколко бисквити и разтопен лед, Дава Шерпа издържа в ледения капан, докато помощ така и не пристига. Две свързани с експедицията компании - Himalayan Traverse Adventure Pvt. Ltd. и 8K Expeditions - са критикувани за забавената реакция и отказа да организират незабавна въздушна спасителна операция.

Снимка: bTV

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Обратът идва неочаквано - малка лавина запълва част от цепнатината и му дава шанс да се измъкне. С последни сили той пропълзява навън и започва бавно, изтощително спускане към базовия лагер.

Опит за издирване с хеликоптер на 3 юни не успява да го открие, въпреки че той чува шума на двигателя и отчаяно сигнализира със сила и движения, които остават незабелязани сред снежната пустош.

В крайна сметка Дава е открит от екип на Комитета за контрол на замърсяването в Сагарматха (SPCC), в тежко състояние - с измръзвания по ръцете и краката. Спасението идва буквално в последния възможен момент.

Снимка: Getty Images

Новината за неговото оцеляване шокира дори семейството му, което първоначално присъства на церемонии в негова памет и по-късно настоява за потвърждение чрез снимка.

Към момента Дава Шерпа е в болница в Катманду - живо доказателство за границата между живота и смъртта в „зоната на смъртта“ на Еверест.