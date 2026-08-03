Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Аз имам талант, те - не!" Тръмп се похвали с нова титла в голфа И отприщи подигравки Снимка: Reuters

Доналд Тръмп отново е шампион... в собствения си голф клуб. И отново предизвика буря от съмнения.

Докато светът следи поредните геополитически кризи, президентът на САЩ намери време за любимото си хоби – голфа. През уикенда Доналд Тръмп обяви, че е спечелил турнир в голф клуба си в Бедминстър, щата Ню Джърси.

В социалната си платформа Truth Social той, както обикновено, не спести самочувствието си:

"Благодаря на всички, които участваха. Спечелих с резултат 70 и това е огромна чест. За разлика от останалите, почти нямам време за тренировки, защото съм зает с толкова много други неща. Това се нарича талант. Аз го имам, те – не!"

Снимка: Reuters

Твърдението му обаче веднага беше посрещнато със сериозен скептицизъм. Според Тръмп той е изиграл игрището с 70 удара – два под пара, което е впечатляващо постижение за 80-годишен любител. Миналата година той дори обяви още по-добър резултат – 69.

Съмненията не закъсняха и в социалните мрежи. Критиците на американския президент отново припомниха старите обвинения, че често преувеличава или дори манипулира резултатите си на голф игрището.

Независимо от това Тръмп вече твърди, че има 40 спечелени турнира, провеждани в собствените му голф клубове.

Империята му включва 16 голф комплекса, оценени от Forbes на близо 1 милиард евро – 12 в САЩ, два в Шотландия, един в Ирландия и един в Обединените арабски емирства.