Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Тадей Погачар се връща там, където се роди легендата! Ще участва във Вуелтата Снимка: Reuters

След като покори Париж за пети път, Тадей Погачар вече е готов за следващото голямо предизвикателство. Словенецът няма да сложи край на сезона след триумфа си в "Тур дьо Франс". Напротив - суперзвездата потвърди, че ще стартира във Вуелтата, състезанието, откъдето преди седем години започна изкачването му към върха на световното колоездене.

През 2019 г. едва 20-годишният Погачар пристигна в Испания като талант, за когото просто се говореше с надежда. Само три седмици по-късно вече целият свят знаеше името му.

Снимка: Reuters

Той спечели три етапа, заслужи бялата фланелка за най-добър млад състезател и завърши трети в генералното класиране зад Примож Роглич и Алехандро Валверде. Именно тогава стана ясно, че в пелотона се е появил бъдещият господар на най-големите колоездачни битки.

По-малко от година по-късно Погачар покори "Тур дьо Франс" за първи път. Днес вече има пет титли от най-престижната обиколка в света и е редом до великите Жак Анкетил, Еди Меркс, Бернар Ино и Мигел Индурайн.

Сега обаче словенецът има нова цел

В богатата му колекция липсва само една от трите големи обиколки. След успехите в "Тур дьо Франс и Джиро д'Италия, настъпи моментът да атакува и единствената незавладяна крепост – Вуелтата.

Снимка: БГНЕС

Тазгодишното издание започва на 22 август с индивидуално бягане по часовник в Монако - градът, който Погачар нарича свой дом. Символиката е впечатляваща - новият му поход към червената фланелка стартира именно от мястото, където живее.

Завръщането му превръща тазгодишната Обиколка на Испания в едно от най-чаканите спортни събития на сезона. Вместо да си даде дълга почивка след историческия успех в Париж, словенецът избира още една триседмична битка.

Финалът е насрочен за 13 септември в Гранада. До тогава Погачар ще преследва единственото отличие, което все още липсва във витрината му.