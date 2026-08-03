Други Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Двама велики шампиони - един незабравим 3 август Стефка Костадинова и Даниел Петров на върха на Олимп Снимка: Getty Images

Днес, 3 август, си спомняме един от най-светлите мигове в историята на българския спорт. През 1996 година в Атланта Стефка Костадинова покори олимпийския връх и донесе на България златния медал в скока на височина.

В една незабравима надпревара, изпълнена с напрежение и класа, тя преодоля 205 сантиметра - нов олимпийски рекорд, който се превърна в символ на волята, таланта и шампионския дух.

Снимка: Getty Images

Самата Стефка неведнъж е казвала, че ако беше станала олимпийска шампионка по-рано, вероятно е щяла да се откаже от спорта. Вместо това съдбата ѝ дава още години труд, които я отвеждат до най-високото стъпало на олимпийския подиум.

Особено вдъхновяват думите ѝ години по-късно: „Дай Боже българка да стане световна и олимпийска шампионка и да направи световен рекорд. Този рекорд си е наш и няма да го даваме на никой.“

Снимка: Getty Images

Тя пристига в Щатите, след като 20 пъти преодолява 205 см, докато всички останали за всички времена са го правили само 5 пъти. Квалификациите са преминати гладко с първо място в групата и нито един фаул. Във финала първата атака идва от гъркинята Ники Бакояни, която скача "като за световно".

203 см се оказват рубиконът. До 201 см Стефка, Бакояни и Инга Бабакова вървят рамо до рамо, като българката и украинката водят без фаулове. На 203 см Бабакова отпада, но Бакояни от третия опит подобрява гръцкия рекорд. Стефка също преодолява 203 от първи опит. Летвата се издига на 205 - гъркинята се предава, а Костадинова лети към Олимп.

Снимка: Getty Images

На същата дата България празнува и още един олимпийски триумф – Даниел Петров печели златния медал в бокса в кат. до 48 килограма, превръщайки 3 август 1996 г. в ден, който завинаги остава в златните страници на българския спорт.