Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Фатална нощ: UFC боец не се събуди Последният мач на бразилеца беше преди седмици

Светът на смесените бойни изкуства е в траур. Боецът на UFC Алан Насименто е починал едва на 34-годишна възраст, след като е бил открит безжизнен в дома си.

Според първоначалната информация причината за смъртта е инфаркт, получен по време на сън. До момента няма данни за насилие или употреба на наркотични вещества.

Насименто започва професионалната си кариера през 2011 г., а през 2021 г. сбъдва мечтата си да стигне до най-престижната ММА организация - UFC. В най-силната бойна верига записва четири победи и две загуби, като последният му двубой беше през юни, когато отстъпи пред Мич Репосо.

За цялата си професионална кариера бразилецът оставя впечатляваща статистика от 22 победи и 7 поражения.

Новината предизвика вълна от скръб в бойните среди. Приятели, съотборници и съперници изпратиха емоционални послания в социалните мрежи, определяйки Насименто като „истински боец“, „легенда“, „приятел“ и „невероятен човек“.

„Той спечели уважението и възхищението на всеки, който имаше привилегията да го познава“, написаха от неговия отбор.

„Твоето присъствие ще ни липсва. Ти беше вдъхновение не само в клетката, но и извън нея със своята човечност. Името, историята и наследството ти ще останат живи чрез всички нас“, гласи още прощалното послание на неговия щаб.