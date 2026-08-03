Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шефът на Формула 2: Никола Цолов е фаворитът за титлата! Истинско удоволствие е да го наблюдаваш зад волана, коментира Бруно Мишел Снимка: Lap.bg

Шефът на Формула 2 Бруно Мишел засипа с похвали българския талант Никола Цолов, който продължава да оглавява генералното класиране при пилотите. Преди подновяването на сезона на легендарната писта „Монца“ (4–6 септември) Цолов има аванс от 20 точки пред основния си преследвач - италианеца Габриеле Мини.

„Никола неизменно е сред лидерите. На „Спа“ целта му беше да ограничи загубите, защото ситуацията можеше да се развие далеч по-неблагоприятно. Въпреки това отново беше в челото и според мен остава основният фаворит за титлата.

Конкуренция

Той е изключително силен, работи отдадено, познава отлично автомобила и се адаптира еднакво добре на всяка писта. Истинско удоволствие е да го наблюдаваш зад волана. Не съм изненадан, че именно той води шампионата, макар конкуренцията зад него да е сериозна“, коментира Мишел пред официалния канал на Формула 2.

Снимка: Lap.bg

След това той насочи вниманието си към миналогодишния шампион Рафаел Камара.

„Рафаел Камара спечели основното състезание от полпозишън, което е важно, защото вече няколко пъти този сезон стартира от първото място. Въпреки това има едва две победи до момента. Сега отново е в битката и със сигурност ще се сражава за титлата до последния кръг.“

Мишел отличи и представянето на Габриеле Мини

„Мини е втори в класирането и също остава напълно в играта. На „Спа“ направи много силно състезание, след като потегли от по-задна позиция, но успя да си пробие път до точките. И той, и Камара знаят, че Цолов е човекът, когото трябва да победят. До края има още много състезания и всичко може да се случи. Очаквам именно тези трима пилоти да водят решаващата битка за титлата.

Снимка: Lap.bg

Никола все още е лидер, макар вече да няма доминацията, която демонстрира в началото на сезона. Камара направи силен уикенд в Унгария, въпреки че не спечели, а Мини отново успя да вземе ценни точки след труден старт.“

Оспорван край

„Очаква ни изключително интересен финал както в битката при пилотите, така и при отборите. Остават още доста състезания, а шампионската надпревара между тези трима водещи пилоти е напълно отворена.“