Никола Цолов пети на "Сахир" с износени гуми

След като вчера спечели спринта на пистата "Сахир" в Бахрейн, Никола Цолов записа силно каране и в същинската надпревара от Формула 3. Родният талант, който кара за Кампос Рейсинг и е част от академията на Ред Бул, спечели три места спрямо стартовата си позиция и финишира пети.

Пилотът на Кампос, която кара с износени гуми, стартира предпазливо и загуби една позиция. Постепенно обаче той започна да напредва и направи три изпреварвания и стигна до шестото място. В началото на 19-ата обиколка Цолов изпревари и Чарли Вурц, за да стигне до петото място.

Никола нямаше достатъчно време, за да атакува четвъртото място, на което бе Туука Тапонен и така финишира пети. Българският пилот в крайна сметка завърши на само 0.4 секунди от четвъртата позиция.

Бразилецът Рафаел Камара от Трайдент ликува на "Сахир".

Virtual Safety Car, but a very brief one - we're quickly back racing https://t.co/xAX6ElVdTD #F3 #BahrainGP pic.twitter.com/JKXqgmgbYl

След първите два състезателни уикенда от календара Цолов се изкачи до петата позиция в генералното класиране, след като представянето в Бахрейн му донесе общо 20 точки. Той има актив от 23, първи е Камара с 56.

Tsolov in a TRIDENT sandwich between Wurz and Stromsted



Tramnitz is already past Wurz into P4https://t.co/xAX6ElVdTD#F3 #BahrainGP pic.twitter.com/y6OOfpojDN