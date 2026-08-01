Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Дакота Дичева се завърна с победа! Вижте целия мач! (ВИДЕО) Тя победи Дениз Киелхолц в Ню Йорк

Победно завръщане на Дакота Дичева към ММА битките!

28-годишната звезда на бойните спортове, която е наполовина българка, постигна победа срещу 37-годишната Дениз Киелхолц на гала вечер в Ню Йорк, който бе предавана на живо на онлайн платформата VOYO.BG.

Мачът бе зрелищен и завърши след съдийско решение в полза на Дакота.

Тежка среща

За родената в Манчестър с баща българин Дичева този мач бе завръщане към битките заради принудителна пауза след контузии и в двете ръце.

Снимка: Instagram

Това се видя в първия рунд, когато и двете на ринга дeйстваха доста предпазливо, а атрактивни атаки липсваха.

След като опозна съперничката си, Дичева премина в атака и във втория рунд бе доста по-категорична.

Киелхолц показа доста солидна защита, което вкара срещата в трети рунд, след който съдиите присъдиха победата на Дакота в пълно единодушие.

Снимка: Instagram

Актив

Така Дичева остава непобедена на ММА ринга след 16 срещи.

Тя не говори в клетката, но в социалните мрежи сърдечно благодари на семейството, приятелите си, спарниг партньорите си, треньорите и всеки, който ѝ помогна да се завърне в клетката.

Снимка: Instagram

Дичева отдаде заслуженото и на своята съперничка, като заяви, че е чест да споделя ринга с нея.

"Имам много още какво да кажа, но сега искам да прекарам време с хората, които имат най-голямо значение в живота ми. Благодаря на всички, които ми показаха колко ме обичат. Коства ми доста да се върна и вашите съобщения и коментари няма да останат непрочетени. Обещавам ти!", написа Дичева.