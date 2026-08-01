Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Денят на битките: Къде и кога да гледате BRAVE 107? Стоян Копривленски се завръща пред родна публика

Денят настъпи! Само няколко часа ни делят от едно от събитията в бойните спортове у нас - гала вечерта BRAVE 107!

Бургас посреща един от най-изявените бойци, които обещават атрактивни битки и осповани двубои.

Сред тях е и световната звезда Стоян Копривленски, който се завръща в родния си град след контузия и операция.

Къде да гледате?

Цялата гала вечер BRAVE 107 ще бъде предавана пряко на познатите места - ефира на bTV Action и онлайн платформата ни VOYO.BG!

Началото е в 19:00 ч.!

Ще ви покажем всички мачове до самата кулминация на събитието!

Мачовете

След успеха на предишните две издания, BRAVE отново избира България за домакин на едно от най-значимите си европейски събития. През август 2024 г. Бургас прие първата гала на организацията у нас, а година по-късно препълнената „Арена Бургас“ стана свидетел на впечатляващите победи на Стоян Копривленски, Антон Янчев и Пламен Пенчев.

Тази година в центъра на вниманието отново ще бъде световният шампион на K-1 World MAX 2024 Стоян „Снайпера“ Копривленски, който се завръща пред родната публика за поредната си супер битка. През миналата година той нокаутира турския шампион Кубилай Тархан пред препълнените трибуни на „Арена Бургас“, а сега отново ще излезе на ринга в родния си град в стремеж към нова впечатляваща победа.

Освен Копривленски, България ще бъде представена от още девет от най-силните си бойни атлети. В клетката ще видим бургаския любимец Павел „Върколака“ Владев, който се завръща след отложения си двубой през миналата година, непобедения Антон Янчев, записал и двете си победи в BRAVE със събмишън още в първия рунд, както и Калоян Колев, който ще търси реванш след драматичното равенство срещу алжирския ветеран Мохамед Саид Маалем.

На бойната карта ще излязат още двукратният световен шампион по аматьорско ММА Делян Георгиев, нокаутьорът Деян Галинов, легендата на българския кикбокс Атанас Божилов, многократният републикански шампион Божидар Иванов, атрактивният тежкоатлет Симеон „Симбата“ Кичуков и непобеденият талант Николай Атанасов, който впечатли с победите си в предишните издания на BRAVE.

Освен българските звезди, зрителите ще станат свидетели и на редица международни сблъсъци с участието на бойци от различни държави, както и на подгряваща файт карта, в която ще се изявят представители на новото поколение български таланти