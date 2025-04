Дисквалифицираха фехтовачка, отказала дуел с трансджендър (ВИДЕО)

Фехтoвачка беше дисквалифицирана от турнир в САЩ, след като отказа дуел срещу трансджендър.

Стефани Търнър коленичи в знак на протест преди двубоя си срещу Редмънд Съливан в Университета на Мериленд. Тя получи черен картон и ѝ беше съобщено, че няма да може да продължи участието си на рапира.

Правилата на Международната федерация по фехтовка (FIE) гласят, че участник няма право да откаже мач по каквато и да е причина.

Female fencer Stephanie Turner takes a knee in protest during a match against her transgender opponent. Turner was immediately disqualified



The opponent transitioned from the men’s team to the women’s team last year and has been dominating ever since pic.twitter.com/D6hVKQDVE0