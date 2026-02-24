bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Епичен реванш: Мани Пакиао срещу Флойд Мейуедър

Великите шампиони отново на ринга на 19 септември в Лас Вегас

Епичен реванш: Мани Пакиао срещу Флойд Мейуедър

Боксовите фенове търкат невярващо очи! Суперзвездите Мани Пакиао (Филипините) и Флойд Мейуедър (САЩ) излизат в епичен реванш на 19 септември.

Двубоят на бившите световни шампиони ще се проведе в Лас Вегас. А шоуто ще бъде излъчено от Netflix.

47-годишният Пакиао има 62 победи (39 с нокаут), 8 загуби и 3 равенства на професионалния ринг. Той е единственият боксьор в историята, спечелил световни титли в осем различни категории.

Нито една загуба

48-годишният Мейуедър е с 50 победи (27 с нокаут) и нито една загуба. Той е спечелил световни титли в пет категории и бронзов медал на олимпийските игри през 1996 година.

Американецът притежава промоутърска компания, чиито клиенти включват боксьори и бойци по смесени бойни изкуства. Той не се е бил в сериозен мач от 2017 година насам.

Преди няколко дни Флойд обяви, че ще се завърне в професионалния бокс.

Пакиао и Мейуедър се срещнаха на ринга през 2015 година. Американецът спечели двубоя със съдийско решение. Така той обедини титлите в полусредна категория на Световния боксов съвет (WBC), Световната боксова асоциация (WBA) и Световната боксова организация (WBO).

 
бокс мани пакиао лас вегас реванш флойд мейуедър

