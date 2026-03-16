Емблематично парти събра настоящата и бившата на Григор Димитров (СНИМКИ)

Нощта на Оскарите винаги носи много емоции, много истории, много звездни мигове. И няма как да пропуснем, че един от тазгодишните такива е свързан индиректно с... Григор Димитров. 

Не, родният тенисист не уважи церемонията и партитата след нея, тъй като се подготвя за участието си на турнира в Маями. 

Но имаше две "представителки" от личния си живот на червения килим на партито на "Венити Феър" - настоящата му половинка Ейса Гонсалес и бившата му Мария Шарапова. 

Двете бяха сред звездите, които уважиха емблематичното събитие. То е вид афтър парти след официалната церемония. Гонсалес и Шарапова минаха по "червения килим", който в случая бе бял. 

И двете избраха същия цвят за роклите си, като този път избягаха от глобалната тенденция за черни тоалети. 

Роклята на Шарапова бе на "Гучи". За тази на Ейса все още няма потвърждение кой дизайнер я е изработил. 

Димитров и Гонсалес разкриха връзката си преди година, по време на турнира в Мадрид. Въпреки напрегнатите си графици, те намират време един за друг, а в началото на годината мексиканската актриса пътува до Австралия, за да прекара няколко дни с него. 

Шарапова пък бе с Димитров преди 10 години. Двамата бяха една от емблематичните тенис двойки за няколко години. Те се разделиха 2015 г., като заявиха, че не са могли да развият връзката си заради многото ангажименти на корта. 

И все пак и до днес те винаги се споменават като тенис-двойките за пример. 

Най-добрите снимки от Оскарите 2026 г., които не сте видели (ГАЛЕРИЯ)
С по един от Левски и ЦСКА ще борим Соломоновите острови. Без повиквателни за Лудогорец

Спортен нюзрум, еп. 118: Три е добро число!

Четвъртият съдия спаси наш тим, закъсал заради... дупка

Баскетболистките тръгнаха за Черна гора.

С по един от Левски и ЦСКА ще борим Соломоновите острови. Без повиквателни за Лудогорец

Спортен нюзрум, еп. 118: Три е добро число!

Стефка Костадинова се оттегли от БОК. ДПС я издига за депутат

Баскетболистките тръгнаха за Черна гора.

