Финландец е най-младият световен шампион в ралито

Финландецът Кале Рованпера спечели в Нова Зеландия и стана най-младият шампион в Световния рали шампионат (WRC). Пилотът на "Тойота" триумфира на 22 години и един ден.

Досега най-младият шампион беше Колин Макрей, спечелил титлата през 1995 г. на 27-годишна възраст.

В Нова Зеландия финландецът спечели шест скоростни отсечки и завърши с почти 35 секунди пред осемкратния шампион Себастиен Ожие ("Тойота"). Трети финишира От Танак с "Хюндай", което се оказа достатъчно на Рованпера да спечели предсрочно титлата два кръга преди края на сезона.

Power stage win, Rally Win and Worlds title!

What a birthday weekend!



Biggest thanks of course goes to our @TGR_WRC team who build this rocket,also my sponsors, family and friends who have been there since the beginning - Thank you!#KR69 #ToyotaGAZOORacing pic.twitter.com/CGPlKmlqCs