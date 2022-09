Фюри с ултиматум към Джошуа

Шампионът на WBC в тежка категория на бокса Тайсън Фюри постави ултиматум на Антъни Джошуа. Циганския крал обяви, че ще се оттегли от бъдещ мач със сънародника си, ако той не подпише договора до понеделник, 26 септември.

Информацията е на журналиста Майкъл Бенсън, който цитира ръководителя на Queensberry Promotions Франк Уорън.

