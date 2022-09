Потвърдено: Джошуа срещу Фюри през декември

Дългоочакваният изцяло британски сблъсък в тежка категория на бокса ще се състои. От мениджърския екип на Антъни Джошуа, 258 MGT, потвърдиха, че двукратният световен шампион се е съгласил да се изправи срещу носителя на пояса на WBC Тайсън Фюри на 3 декември.

Фюри отправи предизвикателството към Джошуа миналата седмица и предостави на него и екипа му две дати за избор - 26 ноември на стадион "Уембли" или 3 декември на стадион "Принсипалити" в Кардиф.

Твърди се, че Ей Джей, който на 20 август не успя да си върне титлите в реванша срещу Олександър Усик, е приел втория вариант.

Joshua-Fury update:



258 and @MatchroomBoxing can confirm, on behalf of @anthonyjoshua, that we accepted all terms presented to us by Fury’s team for a fight Dec 3rd last Friday.



Due to the Queen’s passing, it was agreed to halt all communication.



We are awaiting a response.