bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

"Горчиво!" ще има за още една олимпийска шампионка на България

Стефани Кирякова получи годежен пръстен

Огромна радост донесе на една от златните ни медалистки с ансамбъла от олимпийските игри в Токио пътуване до Швеция!

Стефани Кирякова - момичето, което извоюва олимпийската титла в художествената гимнастика, заедно със Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс и Ерика Зафирова и под ръководството на Весела Димитрова, се сгоди!

При това по изненадващ начин! 

Предложението

Гимнастичката сподели щастливата новина в социалните мрежи, но продължава да е все така ревнива към личния си живот и да пази в тайна годеника си.

От снимките става ясно, че той ѝ е предложил в... хеликоптер! Датата е 9 март, но чак сега Стефани съобщи за радостното събитие. 

Първи я поздравиха другите момичета, с които доскоро делеше килима - Елена Бинева, Стилияна Николова. 

"Официално съм в ерата си на годеница", написа шеговито тя. 

След медала - сватби и бебета

Златният олимпийски медал в Токио за момента е единствената титла от най-престижния спортен форум за България в този спорт. След като ансамбълът стана първи, в Париж 2024 Боряна Калейн завоюва сребро в индивидуалната надпревара. 

Годежът на Стефани продължава нишката на щастливи събития за момичетата от ансамбъла след края на професионалните им кариери. Лаура Траатс вдигна сватба наскоро, а Мадлен Радуканова и Ерика Зафирова вече са майки. 

Кирякова може да слезе от килима, но продължава да радва почитателите си с жестове. Тя дари трикото си от Токио на Олимпийския музей в Лозана, а през миналата година организира изложба "Родена на Олимп" в родния си Бургас.

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV