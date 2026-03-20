"Горчиво!" ще има за още една олимпийска шампионка на България

Огромна радост донесе на една от златните ни медалистки с ансамбъла от олимпийските игри в Токио пътуване до Швеция!

Стефани Кирякова - момичето, което извоюва олимпийската титла в художествената гимнастика, заедно със Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс и Ерика Зафирова и под ръководството на Весела Димитрова, се сгоди!

При това по изненадващ начин!

Предложението

Гимнастичката сподели щастливата новина в социалните мрежи, но продължава да е все така ревнива към личния си живот и да пази в тайна годеника си.

От снимките става ясно, че той ѝ е предложил в... хеликоптер! Датата е 9 март, но чак сега Стефани съобщи за радостното събитие.

Първи я поздравиха другите момичета, с които доскоро делеше килима - Елена Бинева, Стилияна Николова.

"Официално съм в ерата си на годеница", написа шеговито тя.

След медала - сватби и бебета

Златният олимпийски медал в Токио за момента е единствената титла от най-престижния спортен форум за България в този спорт. След като ансамбълът стана първи, в Париж 2024 Боряна Калейн завоюва сребро в индивидуалната надпревара.

Годежът на Стефани продължава нишката на щастливи събития за момичетата от ансамбъла след края на професионалните им кариери. Лаура Траатс вдигна сватба наскоро, а Мадлен Радуканова и Ерика Зафирова вече са майки.

Кирякова може да слезе от килима, но продължава да радва почитателите си с жестове. Тя дари трикото си от Токио на Олимпийския музей в Лозана, а през миналата година организира изложба "Родена на Олимп" в родния си Бургас.