bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Иван Димов - първият с три отличия на европейското (ВИДЕО)

Здравко Пеловски е шести в кат. до 65 кг

Иван Димов спечели сребърен медал в кат. до 65 кг на европейското първенство в Батуми, но стана първият българин с три медала от шампионата.

Тежкоатлетът от Сопот спечели златото в изхвърлянето със 145 кг. В изтласкването той постигна 172 и взе среброто.

Двубоят му от 317 килограма също бе втори по сила след този на Мухамад Фуркад Йозбек. Турчинът записа рекорд на континента във второто движение със 180 кила и така събра 323 двубой.

Вторият ни представител в категорията Здравко Пеловски завърши шести с 279 килограма.

Пълна програма по дни

21 април (вторник)
15:00 ч. – жени до 63 кг
18:00 ч. – мъже до 71 кг – с участието на Диян Пампорджиев

22 април (сряда)
15:00 ч. – жени до 69 кг – с участието на Галя Шатова
18:00 ч. – мъже до 79 кг

23 април (четвъртък)
15:00 ч. – мъже до 88 кг
18:00 ч. – жени до 77 кг – с участието на Мария Магдалена Кирева

24 април (петък)
15:00 ч. – мъже до 94 кг – с участието на Карлос Насар
18:00 ч. – жени до 86 кг

25 април (събота)
18:00 ч. – мъже до 110 кг – с участието на Христо Христов и Дейвид Фишеров

26 април (неделя)
12:00 ч. – жени над 86 кг
15:00 ч. – мъже над 110 кг

Всички тези категории с български коментар ще бъдат излъчени пряко по RING и на платформата VOYO.BG.

Тагове:

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV