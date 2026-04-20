Иван Димов - първият с три отличия на европейското (ВИДЕО)

Иван Димов спечели сребърен медал в кат. до 65 кг на европейското първенство в Батуми, но стана първият българин с три медала от шампионата.

Тежкоатлетът от Сопот спечели златото в изхвърлянето със 145 кг. В изтласкването той постигна 172 и взе среброто.

Двубоят му от 317 килограма също бе втори по сила след този на Мухамад Фуркад Йозбек. Турчинът записа рекорд на континента във второто движение със 180 кила и така събра 323 двубой.

Вторият ни представител в категорията Здравко Пеловски завърши шести с 279 килограма.

Пълна програма по дни

21 април (вторник)

15:00 ч. – жени до 63 кг

18:00 ч. – мъже до 71 кг – с участието на Диян Пампорджиев

22 април (сряда)

15:00 ч. – жени до 69 кг – с участието на Галя Шатова

18:00 ч. – мъже до 79 кг

23 април (четвъртък)

15:00 ч. – мъже до 88 кг

18:00 ч. – жени до 77 кг – с участието на Мария Магдалена Кирева

24 април (петък)

15:00 ч. – мъже до 94 кг – с участието на Карлос Насар

18:00 ч. – жени до 86 кг

25 април (събота)

18:00 ч. – мъже до 110 кг – с участието на Христо Христов и Дейвид Фишеров

26 април (неделя)

12:00 ч. – жени над 86 кг

15:00 ч. – мъже над 110 кг

Всички тези категории с български коментар ще бъдат излъчени пряко по RING и на платформата VOYO.BG.