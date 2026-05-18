Иван Запрянов приключва кариерата си срещу румънец на ELITBET MAX FIGHT 65

Срещу опасен и опитен нокаутьор от европейската тежка категория ще излезе Иван Запрянов в своя бенефис на ELITBET MAX FIGHT 65.

Мачът ще е част от гала вечерта, която ще се проведе на на 29 май в спортен комплекс „С.И.Л.А.“ в Пловдив

Българският боец ще се изправи срещу румънския ветеран Йон Грегоре в подглавната среща в класическия ММА формат – три рунда по пет минути.

Съпреникът

„Гладиаторът от Берчени“ има 24 професионални ММА срещи зад гърба си, преминал през международни организации и известен с агресивния си стил и тежки удари.

Грегоре пристига в България с професионален рекорд от 13 победи и 11 загуби, като цели 10 от успехите му са дошли след нокаут или технически нокаут, а две със събмишън, което ясно показва, че почти винаги търси приключване преди съдийско решение. Румънецът е познат като опасен нокаутьор. В срещите си той постоянно търси размяна в стойка и рядко оставя мачовете да завършат. Румънецът е висок 190 сантиметра, дебютира при професионалистите още през 2017 година и през кариерата си преминава през някои от най-сериозните европейски организации.

В кариерата си той е участвал в организации като BRAVE CF, където записва впечатляваща победа с технически нокаут срещу Мамаду Ламин Сене. През годините Грегоре е делил клетката и с добре познати имена от европейската сцена като Александър Романов и Михал Андришак, а последната му по-сериозна победа дойде през 2025 година след TKO над Аднан Алич. На 48 години румънецът продължава да бъде изключително корав и опасен противник, особено в началните минути на двубоите.

Българският боец

Именно срещу такъв опонент Иван Запрянов ще направи своето специално завръщане, но и бенефис, пред българската публика. Името му е добре познато както в бойните спортове, така и в спортния живот на Пловдив. Бивш национал по джудо и самбо, Запрянов има дългогодишен опит в бойните дисциплини и през годините остава тясно свързан със спорта и развитието на млади таланти. След като напусна поста началник на отдел „Спорт и младежки дейности“ към Община Пловдив, Запрянов се посвети на няколко много ценни и значими каузи.

Очакванията са атмосферата в залата да бъде специална, тъй като феновете в Пловдив ще имат възможност да видят отново в действие човек, който дълги години е бил част от развитието на бойните спортове в града. От другата страна обаче ще стои съперник, който не идва за демонстративен мач. Грегоре е известен с това, че влиза агресивно още от първия гонг и разчита на физическа мощ и нокаутираща сила. Това прави срещата още по-интригуваща, защото срещу неговия директен и експлозивен стил ще застанат опитът, здравината и школата на Запрянов в джудото и самбото.

MAX FIGHT 65 се очертава като една от големите бойни вечери тази пролет, а подглавният двубой между Иван Запрянов и Йон Грегоре със сигурност е сред срещите, които предизвикват най-сериозен интерес сред феновете на ММА у нас.

Главният мач на вечерта муай тай шампионът на MAX FIGHT Мартин Петков излиза да защити шампионския си пояс срещу Даниел Гецов!