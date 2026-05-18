За кой ли път? Мистър Лига Европа е отново на финал (ВИДЕО)

Унай Емери отново е на финал в Лига Европа! Нещо, което в последните години сме свикнали да виждаме често! Испанският специалист за пореден път доказа защо е наричан Мистър Лига Европа.

Той изведе Астън Вила до битката за трофея 44 години след последния европейски финал на "виланите".

А в неговата кариера това ще бъде пети финал във втория най-престижен турнир на Стария континент след Шампионската лига.

Снимка: Getty Images

Началото

След като прекратява активната си кариера като футболист през сезон 2003/04, Унай Емери веднага става треньор на последния си клуб - Лорка Депортива, който е основан през 2002 г.

Следват предстои в Алмерия, Валенсия и Спартак Москва, преди да се установи в Севиля.

Още в първия си сезон испанецът показва, че не е просто поредния случаен треньор, който води Севиля.

Първите успехи

През 2013/14 Емери спечели за първи път Лига Европа след победа над Бенфика с 4:2 след 0:0 в редовното време и изпълнение на дузпи. Следват още две последователни триумфа с андалусийци през 2014/15 и 2015/16.

Първо драматична победа с 3:2 над украинския Днипро, който вече не съществува, а след това и успех над Ливърпул с 3:1 след обрат.

След това той отива във Франция, за да помогне на ПСЖ да спечели Шампионската лига.

"Неуспешните" престои в ПСЖ и Арсенал

Престоят му на "Парк де Пренс" обаче не покрива очакванията, въпреки че става шампион и по 2 пъти печели Купата и Суперкупата на Франция.

Интересното е, че това са единствените му трофеи освен Лига Европа, са с ПСЖ.

Той напуска френския гранд в посока Англия и Лондон. Изкарва обаче само 1 сезон в Арсенал, но не успява да класира "артилеристите" за Шампионската лига и отново напуска.

Мистър Лига Европа

Тогава идва предложението от Виляреал, което се оказва съдбоносно. Във втория си сезон начело Унай Емери е кръстен "Мистър Лига Европа".

"Жълтата подводница" побеждава Манчестър Юнайтед след дузпи, като всички 22 играчи бият наказателен удар. Грешник за английския отбор се оказва Давид де Хея тогава, който пропуска решителната дузпа.

Отново на финал

6 години по-късно Унай Емери отново е на финал в Лига Европа. След 4 трофея с испански отбори, сега е време да видим дали далеч от дома треньорът отново ще покори втория най-престижен европейски турнир.

На финала Астън Вила ще се изправи срещу сензацията Фрайбург. Мачът за трофея е на 20 май, мястото - Истанбул!

Може ли Унай Емери да добави още един трофей от Лига Европа във визитката си?

