Истанбул - където мечтите, стават реалност (ВИДЕО)

Отново ще има шоу в най-големия град в Турция

Истанбул - един от най-красивите градове в света и единственият, който е разположен на два континента - Европа и Азия.

През годините в бил столица на 3 велики империи - Римската, Византийската и Османската. Днес Истанбул е най-големият град в Турция с най-многобройното население - около 16 милиона души. Известен с безбройните си забележителности, той е дестинация за милиони туристи всяка година.

За футболните фенове обаче Истанбул е нещо повече от туристически град - това е мястото, където се случват чудеса!

"Чудото от Истанбул"

Още с първия си голям европейски финал градът доказва, че носи една искра, която я няма другаде. Датата е 25 май 2005 г. На финала в Шампионската лига се срещат Ливърпул и Милан.

"Росонерите" повеждат с 3:0 още през първото полувреме и започват да мечтая, че ще спечелят трофея. През втората част само за 6 минути Ливърпул прави един от най-зашеметяващите обрати в историята на футбола и изравнява резултата. Стига се до дузпи, където английският гранд печели с 3:2 и вдига петия си трофей от Шампионската лига.

По-късно този финал е определен за най-великият мач в историята на Турнира на богатите и е кръстен "Чудото от Истанбул".

Радост за Шахтьор

През сезон 2008/09 градът е домакин на финала от Лига Европа между Шахтьор Донецк и Вердер Бремен. След 1:1 в редовното време в 97' бразилецът Джадсън носи първия европейски трофей на украинския отбор, а след това е определен и за една от легендите на клуба.

Мърсисайдци отново ликуват

В продължение на 10 години Истанбул не посреща европейски финали. До 2019 г., когато Ливърпул и Челси спорят за трофея от Суперкупата на Европа. 1:1 след 90 минути игра, 2:2 след 120 минути игра и 5:4 при дузпите за мърсисайдци и те отново ликуват в най-големия град в Турция.

Пеп е увековечен в Манчестър

През 2023 г. в Истанбул се играе финалът на Шампионската лига между Манчестър Сити и Интер. Тогава "гражданите" слагат край на подигравките, че нямат европейски трофея, като побеждават с 1:0 и вдигат "Ушатата" за първи път в историята си.

А Пеп Гуардиола отново е на върха в Европа след 12-годишно чакане. Преди Манчестър Сити, последният му трофей в Турнира на богатите е с отбора на Барселона.

Отново в Истанбул

Сега отново е време за шоу! Астън Вила и Фрайбург се изправят един срещу друг в битка за трофея от Лига Европа. "Виланите", начело с Мистър Лига Европа - Унай Емери, са на европейски финал за първи път от 44 години. Фрайбург пък за първи път в 121-годишната си история ще играе на финал в Европа!

Мача за трофея може да гледате пряко по bTV Action и на онлайн платформата VOYO.BG.

А през следващия сезон в Истанбул отново ще се играе голям европейски финал. От УЕФА обявиха, че битката за трофея в Лигата на конференциите ще бъде отново там – на мястото, където се случват чудеса!

 

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Астън Вила и Ливърпул

Астън Вила
Астън Вила
4 : 2
Ливърпул
Ливърпул
45%
Притежание на топката
55%
9
Точни удари
10
5
Неточни удари
6
45
Опасни атаки
51
12
Нарушения
9
4
Корнери
9
2
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Villa Park

Състави

23
2 4 14 5
12 3
8 7 27
10
73
17 30 8
38 10
2 5 4 6
25
Емилиано Мартинес 23 Емилиано Мартинес
Мати Кеш 2 Мати Кеш
Езри Конса 4 Езри Конса
Пау Торес 14 Пау Торес
Tyrone Mings 5 Tyrone Mings
Лукас Дигне 12 Лукас Дигне
Виктор Линдельоф 3 Виктор Линдельоф
Юри Тилеманс 8 Юри Тилеманс
Джон Макгин 7 Джон Макгин
Морган Роджърс 27 Морган Роджърс
Емилиано Буендия 10 Емилиано Буендия
Георги Мамардашвили 25 Георги Мамардашвили
Джо Гомес 2 Джо Гомес
Ибрахима Конате 5 Ибрахима Конате
Върджил ван Дайк 4 Върджил ван Дайк
Керкез Милош 6 Керкез Милош
Райън Грейвънбърч 38 Райън Грейвънбърч
Алексис Мак Алистър 10 Алексис Мак Алистър
Къртис Джоунс 17 Къртис Джоунс
Джереми Фримпонг 30 Джереми Фримпонг
Доминик Собослай 8 Доминик Собослай
73
