Душманинът на Гонзо през сълзи: Бил съм на война! Не ме е страх от ултраси! (ВИДЕО)

В истинско фиаско се превърна сбогуването на треньора Вахид Халилходжич с футбола, а причината са сблъсъци с фенове. 

Специалистът от Босна и Херцеговина е начело на Нант, като срещата с Тулуза от 34-ия кръг трябваше да е последната му, преди да си даде заслужена почивка след 16 години като футболист и 33 години като треньор. 

Само че сбогуването с футбола на 73-годишния Халилходжич се превърна във война, а той заплака от обида. 

Нахлуването

Нант почти сигурно ще изпадне в Лига 2 през следващия сезон, като в 40-ата минута ултрасите на "канарчетата" нахлуха на терена. Резултатът беше 0:0, а пръв готовност да посрещне недоволството бе... Халилходжич. 

За щастие от щаба му го задържаха навреме и не се вслушаха в призивите му: "Бил съм на война! Това там е нищо!"

За жалост обаче мачът бе прекратен, а официалното сбогуване на треньора с футбола бе провалено. 

73-годишният специалист се срина до терена и горко заплака. 

Историята

Халилходжич е родом от Ябланица в Босна и Херцеговина. Войната в началото на 90-те години на ХХ век го застига в Мостар. 

През 1992 г. напрежението в града е толкова сериозно, че често възникват стрелби. При един от тези сблъсъци, треньорът е прострелян в двора на къщата си, която попада в зона на кръстосан огън. 

За щастие, раната не е фатална, а той се възстановява бързо. Интервюто му пред местната телевизия, в която призовава за мир и край на войната, е емблематично. 

След този случай, Халилходжич се мести със семейството си във Франция. 

Работата с Георги Иванов

В периода 2002-2003 босненецът е треньор на Георги Иванов в Рен. Именно той решава да не използва българският нападател достатъчно, а от ръководството след това го връщат в Левски под наем. 

За Рен настоящият президент на Българския футболен съюз има само 15 мача, след като е купен за над 4 млн. долара. 

Иначе Халилходжич е бил треньор на Рен, Лил, ПСЖ, Трабзонспор, националните отбори на Мароко и Алжир. Той има френско гражданство и Орден на почетния легион.

 
