Душманинът на Гонзо през сълзи: Бил съм на война! Не ме е страх от ултраси! (ВИДЕО)

В истинско фиаско се превърна сбогуването на треньора Вахид Халилходжич с футбола, а причината са сблъсъци с фенове.

Специалистът от Босна и Херцеговина е начело на Нант, като срещата с Тулуза от 34-ия кръг трябваше да е последната му, преди да си даде заслужена почивка след 16 години като футболист и 33 години като треньор.

Само че сбогуването с футбола на 73-годишния Халилходжич се превърна във война, а той заплака от обида.

Нахлуването

Нант почти сигурно ще изпадне в Лига 2 през следващия сезон, като в 40-ата минута ултрасите на "канарчетата" нахлуха на терена. Резултатът беше 0:0, а пръв готовност да посрещне недоволството бе... Халилходжич.

За щастие от щаба му го задържаха навреме и не се вслушаха в призивите му: "Бил съм на война! Това там е нищо!"

C'est bien le fout. Vahid le coach, 74 ans, son denier match, honoré avec ses petits enfants au coup d'envoi part en lambeaux devant des gars cagoulés en noir qui envahissent le terrain... pic.twitter.com/xZdMqykrkH — ntoine VAYER (@festinaboy) May 17, 2026

За жалост обаче мачът бе прекратен, а официалното сбогуване на треньора с футбола бе провалено.

73-годишният специалист се срина до терена и горко заплака.

Историята

Халилходжич е родом от Ябланица в Босна и Херцеговина. Войната в началото на 90-те години на ХХ век го застига в Мостар.

През 1992 г. напрежението в града е толкова сериозно, че често възникват стрелби. При един от тези сблъсъци, треньорът е прострелян в двора на къщата си, която попада в зона на кръстосан огън.

За щастие, раната не е фатална, а той се възстановява бързо. Интервюто му пред местната телевизия, в която призовава за мир и край на войната, е емблематично.

След този случай, Халилходжич се мести със семейството си във Франция.

Работата с Георги Иванов

В периода 2002-2003 босненецът е треньор на Георги Иванов в Рен. Именно той решава да не използва българският нападател достатъчно, а от ръководството след това го връщат в Левски под наем.

За Рен настоящият президент на Българския футболен съюз има само 15 мача, след като е купен за над 4 млн. долара.

Иначе Халилходжич е бил треньор на Рен, Лил, ПСЖ, Трабзонспор, националните отбори на Мароко и Алжир. Той има френско гражданство и Орден на почетния легион.