Руските гимнастички идват на европейското във Варна с химн и знаме

Гимнастичките на Русия и Беларус ще могат отново да участват на турнири и международни надпревари със собствените си химн и под собствен флаг.

Решението е на Изпълнителния комитет на световната централа и е било взето на среща, провела се през уикенда в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Това означава, че на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна след седмица, те ще пристигнат с всички отличителни знаци на държавите си.

Решението

"Световната гимнастика реши да премахне всички ограничения, приложими за руските и беларуски спортисти от февруари 2022 година", се казва в официалния документ от заседанието.

До момента гимнастичките на Русия и Беларус участваха на международни турнири под неутрален флаг и нямаха възможност да слушат химните си, ако победят.

У нас представителните на двете страни играха така на Световната купа в София.

Ограниченията

През 2022 г., дни след като Русия атакува Украйна с подкрепата на Беларус, международните спортни федерации задружно спряха участията на спортисти от двете страни на международни турнири.

Впоследствие тези ограничения почнаха да се разхлабват.

Още преди олимпийските игри в Париж международните централи получиха право сами да избират как да продължат с мерките и точно какви ограничения да налагат на спортистите под тяхната егида.

За зимните олимпийски игри в Милано/Кортина представителите на Русия и Беларус бяха допуснати да участват с флаг и химн, като Варвара Ворончинкина от Русия триумфира в супергигантския слалом.