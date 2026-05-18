bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Руските гимнастички идват на европейското във Варна с химн и знаме

Това решиха от Международната федерация

Руските гимнастички идват на европейското във Варна с химн и знаме
Instagram

Гимнастичките на Русия и Беларус ще могат отново да участват на турнири и международни надпревари със собствените си химн и под собствен флаг. 

Решението е на Изпълнителния комитет на световната централа и е било взето на среща, провела се през уикенда в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Това означава, че на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна след седмица, те ще пристигнат с всички отличителни знаци на държавите си. 

Решението

"Световната гимнастика реши да премахне всички ограничения, приложими за руските и беларуски спортисти от февруари 2022 година", се казва в официалния документ от заседанието.

До момента гимнастичките на Русия и Беларус участваха на международни турнири под неутрален флаг и нямаха възможност да слушат химните си, ако победят. 

Снимка: Instagram

У нас представителните на двете страни играха така на Световната купа в София

Ограниченията

През 2022 г., дни след като Русия атакува Украйна с подкрепата на Беларус, международните спортни федерации задружно спряха участията на спортисти от двете страни на международни турнири.

Впоследствие тези ограничения почнаха да се разхлабват. 

Още преди олимпийските игри в Париж международните централи получиха право сами да избират как да продължат с мерките и точно какви ограничения да налагат на спортистите под тяхната егида. 

За зимните олимпийски игри в Милано/Кортина представителите на Русия и Беларус бяха допуснати да участват с флаг и химн, като Варвара Ворончинкина от Русия триумфира в супергигантския слалом.

Тагове:

Русия флаг художествена гимнастика химн беларус

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Квалификациите за Шампионска лига: Какво е ясно за Левски до момента?

Квалификациите за Шампионска лига: Какво е ясно за Левски до момента?

Душманинът на Гонзо през сълзи: Бил съм на война! Не ме е страх от ултраси! (ВИДЕО)

Душманинът на Гонзо през сълзи: Бил съм на война! Не ме е страх от ултраси! (ВИДЕО)
Истанбул - където мечтите, стават реалност (ВИДЕО)

Истанбул - където мечтите, стават реалност (ВИДЕО)
Още една титла за борбата на Евро 2026

Още една титла за борбата на Евро 2026
DARA има снимки с две футболни фланелки! На кой отбор е фен?

DARA има снимки с две футболни фланелки! На кой отбор е фен?

Последни новини

live
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 135: Евровизия или телевизия?

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 135: Евровизия или телевизия?

Душманинът на Гонзо през сълзи: Бил съм на война! Не ме е страх от ултраси! (ВИДЕО)

Душманинът на Гонзо през сълзи: Бил съм на война! Не ме е страх от ултраси! (ВИДЕО)
Истанбул - където мечтите, стават реалност (ВИДЕО)

Истанбул - където мечтите, стават реалност (ВИДЕО)
Квалификациите за Шампионска лига: Какво е ясно за Левски до момента?

Квалификациите за Шампионска лига: Какво е ясно за Левски до момента?

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV