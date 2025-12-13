Изнасилвачът Конър Макгрегър вдигна сватба във Ватикана

ММА звездата от близкото минало Конър Макгрегър вдигна сватба! И противно на скандалите в живота му, той се венча за... дългогодишната си половинка.

За церемонията семейство Макгрегър избраха... Ватикана.

Трябва да отбележим, че само преди година ММА боксьорът бе осъден за изнасилване, извършено през 2018 г.

В малка църква

Макгрегър и половинката му Дий Девлин си казаха "Да!" в малката черква "Киеза ди Санто Стефано дели Абисини".

ММА боецът носеше официален смокинг, а булката беше заложила на пищна бяла рокля с перли.

Те пристигнаха на церемонията с бял Ролс Ройс от 30-те години на ХХ век.

Двамата имат четири деца и се очаква съвсем скоро да бъдат разкрити още подробности за церемонията.

Заедно от над 15 години

Макгрегър и избраницата му се запознават през 2008 г., когато той тепърва прохожда в бойните спортове. Тя е сервитьорка, която мечтае за кариера на модел.

Много пъти Конър е заявявал, че именно Дий е била тази, която го е подкрепяла безусловно и дори го е издържала финансово в началото, след като той загърбил кариерата на водопроводчик заради спорта.

Двойката успя да се задържи заедно, въпреки множеството скандали, в които Макгрегър се забърка, в това число изнасилването, за което получи присъда и плати на жертвата си близо четвърт милион долара.

Децата на Макгрегър и Дий са Конър-младши (8 години), Кроиа (6 години), Риан (4 години) и Мак (2 години).

