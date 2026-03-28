Йоана Илиева със сребро в Ташкент

Кръг от Световната купа

Йоана Илиева със сребро в Ташкент

Най-добрата ни състезателка на сабя Йоана Илиева спечели сребро на Световна купа в Ташкент.

В първия кръг от елиминациите Йоана победи Ребека Гаргано от Италия с 15:14. В срещата за място сред най-добрите 16 възпитаничката на фехтовален клуб Свечников отстрани Елена Ернандес (Исп) с 15:13.

В двубоя за място в топ 8 Илиева победи Кимиао Пан (Кит) с 15:9. В срещата за място на полуфиналите българката записа нова победа над Жеонгми Ким от Южна Корея с 15:8.

Снимка: Reuters

В битката за място във финала Илиева се наложи категорично над Палина Каспиарович от Азербайджан с 15:6. В двубоя за титлата Илиева се изправи срещу индивидуалната неутрална спортистка Алина Михайлова и отстъпи с 6:15, с което спечели сребърния медал.

Йоана Илиева се включи в битката за медалите по право, тъй като е номер 3 в световната ранглиста, а в състезанието участваха общо 152 състезателки от 26 държави.

Емма Нейкова (Свечников) отстрани в първия кръг на елиминациите Мариела Виале (Ит). В двубоя за място сред най-добрите 16 тя отстъпи пред N5 в световната рарглиста Михела Батистон от Италия с 4:15 и зае 24-о място в крайното класиране.

Вероника Василева (Свечников) се изправи в първия кръг от елиминациите на най-добрите 64-и срещу Анна Шпиец от Унгария, отстъпи с 11:15 и се класира на 43 място.

В неделя състезанието продължава с отборната надпревара.

Българският тим в състав Йоана Илиева, Белослава Иванова, Вероника Василева и Емма Нейкова ще се изправи във втори кръг срещу Италия. Пожелаваме им успех!

