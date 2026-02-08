bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Къде ни изстреля медалът на Тервел?

Имаме общо седем отличия от Зимни олимпийски игри

Къде ни изстреля медалът на Тервел?

Във втория ден състезателен ден в Милано/Кортина 2026 България спечели първия си медал от най-големия спортен форум.

Тервел Замфиров спечели бронз в сноуборда и изстреля страната ни на 13-о място в класирането по медали.

Лидер е Норвегия с 5 (два златни, едни сребърен и два бронзови).

Следват Италия с 6 (един златен, два сребърни и три бронзови), Япония 3 (един златен, един сребърен и един бронзов) и Австрия - 2 (един златен и един сребърен).

Останалите ни участници днес останаха много, много далеч от отличията - биатлонистите ни завършиха 16-и в смесената щафета. Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова използваха 15 допълнителни патрона и изминаха трасето за 1:07:46.0 час. В ски бягането (10 км класически стил+10 километра свободен стил) Марио Матиканов е 62-ри, а Даниел Пешков не завърши.

Припомняме, че за България това е първи медал от Зимни олимпийски игри от 2006 г., когато Евгения Раданова стана вицешампионка на 500 метра в шорттрека в Торино.

Така Тервел Замфиров се нареди сред едва петимата спортисти от страната с отличия от зимни Игри. България има седем медала от зимни форуми - 1 златен, 2 сребърни и 4 бронзови.

