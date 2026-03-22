на живо
Какво се случи? Защо Дуплантис не направи нов световен рекорд в Полша? (ВИДЕО)

Отговорът от самия него!

Нищо ново на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша. Шведът Мондо Дуплантис отново спечели световната титла в овчарския скок. 

Вероятно всички очакват да кажем, че го е направил, като е подобрил отново световния рекорд, но... не. 

Този път Мондо остана скромен и спечели златото с резултат 6,25 м, което е най-добър резултат в историята за световните шампионати на закрито, но не е ново върхово постижение въобще. 

Дуплантис подобри отново рекорда на света в овчарския скок преди дни - на турнир в родината си, когато скочи 6,31 м.

Това бе негова 15-а поправка на постижението, като за първи път той стана световен рекордьор през 2020 г., когато скочи 6,17 м. 

Шведът следва стратегията на друг велик скачач Сергей Бубка, който направи 17 подобрения на постижението в периода 1984-1992 г., скачайки с по 1 см отгоре, за да може да печели бонуси за представянето си на големите турнири. 

В Торун обаче Дуплантис изненада, като промени стратегията. 

Защо?

"Натрупва се умора, когато не си почиваш достатъчно. Трудно е да се възстановиш след толкова много скокове. Имах само 3 минути, което не ми позволи да отморя. В мускулите влезе млечна киселина. Доста жалко беше, че бях първи на опашката за опити", каза Дуплантис. 

В Полша все пак той постигна рекорд, като подобри собственото си постижение, постигнато на световното в зала в Белград през 2022 г. Тогава шведът скочи 6,20 м.

Наскоро Дуплантис изненада всички с решението да се ожени за половинката си Дезире тайно. Двамата се сгодиха след олимпийските игри в Париж, като се очакваше да вдигнат пищна сватба. Само че те вече свършиха работа без папараци и само с най-близките си наоколо. 

